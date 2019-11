Chiara Ferragni paparazzata da uno sconosciuto in aereo

Tra un’aereo e l’altro, tra uno shooting e un’intervista anche Chiara Ferragni ha le sue avventure! L’influencer ha infatti raccontato d’esser stata paparazzata in aereo da uno sconosciuto mentre dormiva, il volo che la portava da Milano a New York dove era attesa per presentare il suo doc Chiara Ferragni Unposted su Amazon Video l’ha vista protagonista e lei non ha potuto fare a meno di raccontare l’episodio sui suoi social:” Mentre dormivo in aereo, in quella mezz’ora in cui sono riuscita ad addormentarmi, questo tizio sulla cinquatina è venuto e ha cominciato a farmi foto mentre dormivo che è una cosa supermaleducata e da psyco.

Il mio amico Fabio, che era seduto dal lato del corridoio mentre io ero dal lato del finestrino, ha visto la scena, l’ha preso per la felpa e l’ha rincorso. Questo qua si è nascosto nel bagno per un quarto d’ora. Fabio l’ha aspettato e poi questo qui ha fatto vedere che aveva cancellato la foto. Ma ce la fai? “

Chiara Ferragni l’avventura “psyco” in volo

Chiara Ferragni si è detta scossa da quanto è accaduto, non se lo aspettava ma più che altro non le era mai successo d’essere fotografata mentre dormiva. A tutelarla il suo general manager, Fabio Maria Damato che non solo ha assistito a tutta la scena ma anche preteso che lo scatto fosse cancellato. Il soggetto in questione interessato ai dolci sonni dell’influencer colto in fragrante proprio dal manager della fashion blogger si è chiuso in bagno per molto tempo, una volta uscito ha garantito d’aver cancellato la foto ma questo è tutto da verificare. Chiara arrabbiata sembra aver detto al soggetto:” Quanto è rozzo fare una foto di me che dormo? Tu sei strano!”