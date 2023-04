Ciambella salata di pancarrè in friggitrice ad aria, il salvacena

La ciambella salata di pancarré con prosciutto cotto e Emmental in friggitrice ad aria è un piatto facile e veloce da preparare, ideale per un aperitivo o un antipasto gustoso. Inoltre, utilizzando la friggitrice ad aria, si evita di utilizzare grandi quantità di olio e si ottiene una consistenza croccante e leggera. Potrete preparare questo piatto in men che non si dica risultando ideale se si hanno ospiti all’ultimo momento.

Se volete cimentarvi in altre preparazioni ecco anche come fare la Focaccia di patate in friggitrice ad aria, senza lievito.

Per la deliziosa ricetta ringraziamo Pina Pagano che ci sorprende con le sue creazioni.

Ingredienti ciambella salata di pancarrè in friggitrice ad aria

una confezione di pancarré

150 grammi di prosciutto cotto

150 grammi di Emmental in fette

un uovo

150 ml di latte

olio evo q.b.

formaggio grattugiato q.b.

Procedimento

Per preparare la ciambella salata di pancarrè, preparate quindi una serie di tramezzini e tagliateli creando dei triangoli.

Ungermte la tortiera con burro o olio e mettete i teamezzini uno sull’altro formando una girandola una spolverata di formaggino.

Ora sbattete per bene l’uovo con il latte e tenete da parte. Prendete lo stampo per una ciambella e sovrapponete i tramezzini. Versate l’uovo sbattuto sul pane, e grattugiateci sopra anche il formaggio.

In alternativa potete anche inzuppare i tramezzini uno alla volta prima della composizione, ma impiegherete più tempo. Completate il tutto con una spruzzata di olio evo oppure dell’olio per friggitrice ad aria.

Cottura

Pre-riscaldate la friggitrice ad aria, poi importate la temperatura a 145°C e cuocere per 4 minuti. Successivamente, coprite la ciambella con della stagnola e alzare la temperatura a 180°C cuocendo per ulteriori 8 minuti. Girare la ciambella su un foglio di carta forno e cuocere ancora altri 3 minuti.

Consigli

Si consiglia di servire la ciambella salata di pancarrè non troppo calda o a temperatura ambiente.

Ovviamente come formaggio e l’affettato potrete utilizzare quel che più vi piace. Basatevi sui tramezzini che mangiare di solito e non ve ne pentirete.

Per quel che ci riguarda provate un abbinamento speck e fontina per dare un tocco valdostano alla vostra ciambella salata.

