Claudia Gerini fiume in piena su Brad Pitt, Johnny Depp: la confessione

Ospite di Un giorno da Pecora Claudia Gerini ha rilasciato una curiosa, ma soprattutto inaspettata intervista a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. L’attrice è apparsa un fiume in piena e ha raccontato alcune retroscena sul suo vissuto d’attrice. Una confessione a tutti gli effetti che ha incuriosito i radioascoltatori e i due conduttori. In primo luogo la Gerini ha raccontato di quella volta che a Venezia ha incontrato Brad Pitt.

Entrambi si trovano ad un evento di lavoro e l’attore era accompagnato da Edward Norton. La Gerini, che solitamente ama l’uomo mediterraneo, si è dovuta ricredere: “Ero a cena a Venezia col mio fidanzato e c’erano Brad Pitt ed Edward Norton che erano lì per presentare ‘Fight Club’. A fine cena Pitt si spostò dalla nostra parte del tavolo e devo dire che sì, era molto bello. Era molto cowboy, sensuale, sicuro di sé e giocava con un accendino. E io, per ridere, mi sono detta: mi piacerebbe essere quell’accendino.“

L’ex stellina di Non è la Rai, tra le girl preferite di Gianni Boncompagni, ha poi ammesso che il suo idolo è Johnny Depp. Lo ha incontrato una volta a Roma, lo ha avvicinato e gli ha detto di tifare per lui nel processo contro Amber Heard. Gli ha anche messo in foglietto in tasca con il suo numero, ma non l’ha mai richiamata. Depp resta uno dei suoi sogni proibiti.

Claudia Gerini: “Con Carlo Verdone c’è una grande amicizia“

L’attrice ha poi parlato di Carlo Verdone, chiarendo qual è oggi il loro rapporto. Claudia ha ammesso che si sentono spesso e sono dei buoni amici: “Ci sentiamo quasi tutti i giorni. Mi sono un po’ sottratta a questa relazione ma tra noi c’è un sentimento di grandissima amicizia.“

Claudia oggi è single e teme che gli uomini siano spaventati dalla sua autonomia e indipendenza economica e non solo. E’ certa che l’assenza di corteggiatori sia legata a questo motivo.