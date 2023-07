Claudia Gerini nel cast del GFVIP8: le dichiarazioni dell’attrice

I casting della nuovo edizione del GFVIP8 sono in corso, ma a quanto pare Alfonso Signorini sta facendo fatica a trovare gli inquilini giusti. Del resto Piersilvio Berlusconi ha detto si al reality, ma ha posto alcune condizioni e deve approvare ogni vip proposto. Secondo le indiscrezioni, proprio per non trascendere nel trash, l’Ad di Mediaset avrebbe posto il veto a personaggi con profili presenti su Onlyfans e che lavorano solo come influencer.

Mettere insieme il cast giusto non è facile. In questi giorni tra i nomi possibili è emerso anche quello di Claudia Gerini. L’attrice potrebbe aver accettato di varcare la porta rossa e secondo alcune indiscrezioni l’esperienza la incuriosisce particolarmente. Raggiunta da Tag24 la musa di Carlo Verdone ha smentito ogni possibile possibilità d’essere tra le protagoniste della nuova stagione del reality:

“Ah, non lo sapevo, io mi trovo in vacanza a Bali e in realtà non sapevo questa cosa, sono molto lusingata che Pier Silvio abbia pensato a me. Immagino che adesso lui abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality. Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso”.

Grande Fratello Vip, meno trash e più cultura

Secondo le ultime indiscrezioni Piersilvio Berlusconi avrebbe bocciato ben 4 candidature propostegli da Signorini. La dirigenza Mediaset visto quello che è successo lo scorso anno non desidera rischiare l’allontanamento degli sponsor ed è decisa a supervisionare la selezione di chi farà parte della squadra del reality di Cinecittà

Lo scopo è quello di scegliere personaggi meno trash e dare al format maggiori contenuti culturali ma anche d’attualità facendolo uscire da quel turbine d’apparenti volgarità che lo ha caratterizzato negli ultimi tempi.