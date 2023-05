Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro meno social: i motivi

L’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è nato sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip. Una storia a cui pochi credevano e che invece si è rivelata vera e stabile, tanto che oggi sono genitori del piccolo Gabriele che ha da poco compiuto un anno. I due sono stati sempre molto attivi sui social, in particolare Clizia ha sempre postato tutto ciò che riguarda la sua vita, ma oggi ha deciso di ridurre la sua presenza.

Una scelta che è stata notata dai fans che le hanno chiesto qualche chiarimento in merito. Clizia ha ritenuto opportuno rivelare come mai lei e Paolo hanno ridotto la loro presenza online. “Paolo e io abbiamo deciso di esporci di meno” ha esordito l’ex gieffina in una storia. Clizia ha poi aggiunto: “Dovete sapere che quelle due o tre volte a settimana che mi alleno in palestra rappresentano il momento in cui riesco a rispondere alle mail, al commercialista, a tutte voi. Quindi mi alleno e riesco a fare tutte queste cose, perché altrimenti non ho mai tempo”.

Le motivazioni di Clizia hanno un loro significato e la giovane spera d’essere compresa dai suoi tanti fan: “In questi due anni sono cambiate tantissime cose in positivo a livello proprio di evoluzione di coppia, costruzione. Viviamo insieme, abbiamo comprato casa, abbiamo fatto un bimbo, abbiamo la nostra famiglia allargata 2.0, come tantissimi in Italia.“

Clizia Incorvaia: “Abbiamo bisogno di momenti per noi”

Clizia Incorvaia ha rassicurato i suoi fan, ha poi compreso le loro lamentele e il fatto che la sua continua presenza online può mancare, ma oggi la sua vita è più frenetica rispetto al passato. L’ex gieffina ha infatti ribadito che dopo il reality sia lei che Paolo hanno lavorato molto e non hanno avuto tempo neanche per loro:

“Abbiamo, grazie a Dio, lavorato sempre di più – precisa la Incorvaia – Quindi accadeva, effettivamente, che quel tempo che prima avevamo per caz*eggiare di più, perché non avevamo due bimbi e magari avevamo anche meno lavoro, lo condividevamo sempre e comunque sui social. Lo so ragazze che vi manca.” Ha poi concluso: “Ma dovete capire anche che noi abbiamo bisogno, spesso, di avere quei momenti per noi”.