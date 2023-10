Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano: ecco la data

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. In pochi credevano che la loro relazione durasse e invece i due hanno dimostrato di provare sentimenti sinceri l’uno verso l’altra. Da quando sono usciti dalla casa di Cinecittà sono stati praticamente sempre insieme: prima sono andati a convivere e in seguito sono diventati genitori del piccolo Gabriele.

Al quadro di famiglia felice mancano solo le nozze. Fino ad oggi i due hanno evitato di parlare di matrimonio, hanno sempre ovviato alla domanda riferendo d’essere felici anche senza legittimare il loro rapporto. Nei giorni scorsi durante una puntata di Forum, Barbara Palombelli ha stuzzicato Ciavarro che ha poi rivelato che presto convolerà a nozze:

“Sono d’accordo che spesso sposarsi sia giusto, infatti anche noi ci sposeremo. Quando? Nel 2024. È la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo.” Ha riferito l’ex gieffino che finalmente ha confermato che il 2024 sarà l’anno del suo matrimonio con Clizia. Non c’è ancora una data precisa ma sicuramente Gabriele sarà il paggetto e di questo sono entrambi molto felici.

Clizia Incorvaia: “Paolo mi ha chiesto di sposarlo: ho detto no”

In una recente intervista Clizia Incorvaia ha riferito che Paolo le aveva chiesto di sposarla ma lei ha detto di no: “Un po’ di tempo fa mi ha detto: “Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi”. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari.

Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell’anello, per sondare i miei gusti.” Clizia a quanto pare avrà le sue nozze come le ha sempre sognate.