Clizia Incorvaia: “Paolo mi ha chiesto di sposarlo”. La risposta dell’ex gieffina

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti all’interno della casa del GFVIP. I due hanno dimostrato d’amarsi rimanendo insieme anche dopo la fine del reality. Dopo poco più di un anno erano genitori del piccolo Gabriele, simbolo del loro amore e d’un progetto di vita in comune. Nonostante l’affetto, la convivenza e un’idea di famiglia che oggi è più che concreta Clizia e Ciavarro non si sono ancora sposati.

Perchè i due non convolano a nozze? Intervistata dal magazine Gente Clizia ha dato una risposta a questa domanda. A quanto pare l’ex gieffino sarebbe pronta a convolare a nozze, ma vorrebbe una cerimonia privata e senza fasti, una richiesta che Clizia non riesce ad accettare. La Incorvaia infatti non desidera un matrimonio intimo, le piacerebbe condividere il suo momento speciale con tutti coloro che le vogliono bene:

“Un po’ di tempo fa Paolo mi ha detto: ‘Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi’. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, i miei amici più cari”. Ha poi precisato: “Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell’anello, per sondare i miei gusti”.

Clizia Incorvaia: “Mi immagino un matrimonio nella campagna toscana”

L’ex gieffina è reduce d’un primo matrimonio con Francesco Sarcina da cui è nata la sua prima figlia. Oggi vorrebbe una cerimonia composta, non eccessiva ma curata in ogni dettaglio:

“Accadrà chissà, magari in un mese di primavera. Vorrei organizzare tutto con calma. Mi immagino un matrimonio nella campagna toscana, in una tenuta circondata dal verde, con un abito bianco in stile Boho chic e una coroncina di fiori freschi tra i capelli. Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità come il nostro amore”. Paolo l’accontenterà? Asseconderà i desideri della compagna?