Colesterolo: i due alimenti consigliati

Un eccesso di colesterolo ha effetti per la salute, aumentando il rischio di ictus e infarto. Ecco cosa mangiare e cosa è meglio evitare per mantenerlo sotto controllo.

Colesterolo: come tenerlo sotto controllo?

Il colesterolo alto potrebbe portare a problemi come l’arteriosclerosi, infarti o ictus. Esso può rivelarsi però anche un importante alleato per il nostro organismo, necessario per lo sviluppo del cervello e per la sintesi di alcuni ormoni. Partendo da questo presupposto è importante capire in che quantità possiamo assumere certi alimenti e quali sono consigliati per migliorare la nostra salute.

Cosa si può fare dunque per stare bene? Una prima cosa è limitare l’assunzione di alcuni cibi come ad esempio i prodotti confezionati, spesso ricchi di acidi grassi che sono nocivi per la salute. Alcuni di questi prodotti sono i più usati per la colazione, primo pasto e più importante della giornata.

I cibi da limitare e quali si possono consumare

Tra i cibi ai quali fare attenzione rientra di certo il formaggio, alimento che contiene molti grassi saturi, quindi meglio limitarlo. Da evitare sono anche burro e strutto, carni lavorate e insaccati. Le uova, spesso demonizzate, con riferimento al colesterolo non si possono considerare così nocive. È meglio consumare carni bianche come il pollo e utilizzare le giuste quantità di olio d’oliva o di semi. Il pesce è poi tra gli alimenti consigliati.