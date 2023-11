Come affrontare la sfida dell’innovazione trasformativa

Al giorno d’oggi si sente parlare sempre più spesso del concetto di “trasformazione”, che abbraccia diversi ambiti, compreso quello aziendale. Non è solo un termine astratto, ma una parola che fa riferimento a processi concreti che generano un impatto significativo su società, economia, tecnologia e ambiente.

Le evoluzioni che negli ultimi anni stanno caratterizzando il mondo del lavoro hanno creato nuovi scenari inattesi, per i quali potrebbero non essere sufficienti gli strumenti in possesso. Nasce così il bisogno di creare dei veri e propri centri multidisciplinari, come il centro di ricerca ITIR, il cui scopo è quello di trovare nuovi paradigmi capaci di ripensare il futuro in chiave innovativa.

Cosa significa innovazione trasformativa?

In un contesto dinamico, come quello attuale, assume particolare rilevanza l'”innovazione trasformativa”, ovvero un cambiamento sistemico concernente le modalità operative di un’organizzazione. Questa forma di innovazione non è limitata solo a modifiche superficiali, ma fa riferimento a una rivoluzione più profonda comportando un cambiamento degli obiettivi, che non riguardano più solo il profitto dell’impresa, ma una visione più ampia e responsabile dell’intera attività economica.

In questo contesto si inserisce la trasformazione digitale, uno dei capisaldi dell’innovazione trasformativa. Attualmente, infatti, non è possibile attuare nessun cambiamento che non parta da quello tecnologico, specialmente per l’ottimizzazione di tempo e risorse. La trasformazione delle imprese va di pari passo con lo sviluppo e l’uso della tecnologia. Senza quest’ultima, infatti, non sarebbe possibile trasformare e far crescere nessuna organizzazione.

Un altro pilastro è la transizione ecologica, che spinge le aziende a rivedere le proprie pratiche per minimizzare l’impatto e promuovere l’utilizzo consapevole delle risorse. La sempre maggiore attenzione alla sostenibilità e al cambiamento climatico porta le impresea modificare la propria organizzazione e le proprie strategie di marketing. Questo aiuta l’ambiente e riduce le emissioni, dando anche maggior risalto alle aziende eco friendly sul mercato.

Come affrontare l’innovazione trasformativa?

Per affrontare l’innovazione trasformativa nel miglior modo possibile è essenziale un approccio integrato poiché il cambiamento, per essere efficace, deve coinvolge l’intera realtà aziendale e interessare sia gli obiettivi che le modalità con le quali l’impresa opera. Per tale ragione, la chiave del successo è trovare un’armonia tra la mission, la vision e i valori aziendali condivisi, orientandoli verso goal sempre più ambiziosi e motivanti per il personale. A tutto ciò bisogna aggiungere il cambiamento materiale, con l’adozione di nuovi paradigmi tecnologici che siano non solo più efficienti ma anche più rispettosi dell’ambiente. Le sfide della trasformazione digitale, della sostenibilità e dell’innovazione nel modo di fare impresa possono essere vinte solo ed esclusivamente se si accetta che si tratta di un’unica realtà inscindibile.