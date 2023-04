Come coltivare il basilico in vaso tutto l’anno: ecco il segreto

Il basilico è tra le piante aromatiche maggiormente usate in cucina. È infatti l’ingrediente principe per insaporire primi piatti ma anche contorni e secondi e averlo a disposizione sempre fresco sarebbe l’ideale.

Ma è possibile coltivare il basilico in vaso tutto l’anno?

È noto che il basilico è una pianta che viene seminata in primavera verso maggio-giugno. Durante l’inverno non cresce, ma i semi che cadono dai rametti servono per far germogliare la pianta con l’arrivo della stagione calda. Per coltivare il basilico in vaso è opportuno effettuare il travaso della piantina dal contenitore d’acquisto ad uno di coccio più grande. Va usato un terriccio normale e dei guanti da potatura.

Estraete la zolla intera e dividete il terriccio in tre sezioni avendo cura di non spezzare le radici. A questo punto prendete il vaso di destinazione e coprite parzialmente il foro sul fondo con un pezzetto di coccio. Aggiungete un paio di dita di terriccio e posizionate i gruppi di piantine ad almeno 5 centimetri di distanza tra di loro. Aggiungete il terriccio necessario per riempire il vaso e innaffiate delicatamente le piantine.

Luce e umidità per il basilico in vaso

La piantina ha bisogno di molta luce e di una temperatura mite. Inoltre il terriccio deve essere sempre umido di conseguenza è opportuno annaffiarlo di acqua in modo costante e quotidiano. D’inverno è meglio mettere il basilico in casa, magari su un davanzale per assimilare la luce. Quando fa freddo si può aggiungere al terriccio del concime per l’orto, aiuterà lo sviluppo vegetativo.

Basilico, ecco come prendere le foglioline

È importante sapere che quando si dispone di una pianta di basilico che consente d’avere sempre l’aroma fresco e profumato, le foglie non vanno staccate una per una, ma va rimosso l’intero rametto. In tal modo si tarderà la fioritura e si fortificherà la pianta.

Ora che sapete tutto sul basilico e su come curarlo potete tenerlo anche in casa, il suo odore è anche un deterrente per tenere lontano le zanzare e altri insetti. Provate, non ne rimarrete delusi! E se siete alla ricerca di ricette provate il pesto alla genovese fatto in casa.