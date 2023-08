Come diventare aiuto cuoco: mansioni, formazioni, requisiti e offerte di lavoro

L’estate è una stagione importante per le professioni legate alla ristorazione e al turismo. Tra i tanti annunci troviamo l’aiuto cuoco. Si tratta di quella figura professionale di supporto allo chef in cucina. Un aiuto importante per la preparazione dei piatti, dalla preparazione degli ingredienti alla decorazione delle portate in uscita. I compiti possono essere semplici ma anche complessi, è una mansione molto pratica (pulizia e taglio frutta e verdure, preparazione del pesce, impasti, eccetera) ma richiede anche capacità di ascolto, resistenza allo stress, capacità di collaborazione con chef e colleghi.

Come si diventa aiuto cuoco

Le scuole alberghiere preparano i propri studenti alle mansioni più difficili della ristorazione, quindi chi ha frequentato questo percorso ha un buon inizio.

- Advertisement -

Chi inizia da zero, può cercare nella propria regione corsi regionali o privati che rilasciano certificazione qualificata. Agli aiuto cuoco viene richiesto anche l’Haccp, una certificazione professionale per i lavoratori del settore alimentare. A livello contrattuale, l’aiuto cuoco è inquadrato al sesto livello del CCNL Pubblici esercizi, lo stipendio base netto parte da 1150 euro.

Tra le mansioni dell’aiuto cuoco inseriamo anche: conoscenza delle normative e dei principi tecnici sulla sicurezza sul lavoro, conoscenza della documentazione tecnica sulle materie prime, conoscenza delle tecniche di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione, servizio dei pasti al personale di cucina, gestione e organizzazione degli strumenti e attrezzature del proprio ambiente di lavoro.

- Advertisement -

Ricerca lavoro come aiuto cuoco

Le offerte di lavoro per gli aiuto cuoco sono numerose. Infatti, possono lavorare non solo nei ristoranti ma anche negli alberghi, nelle mense pubbliche o private, nelle scuole e negli ospedali. Le realtà online per cercare lavoro come aiuto cuochi sono tante ma valgono anche le agenzia di ricerca lavoro e il contatto diretto con le realtà di ristorazione locale. Infatti, nella ristorazione funziona molto bene anche il passaparola e le referenze, la preparazione di un buon curriculum è importante quanto la capacità di autopromozione.

Alcune offerte di lavoro

E-Work, Agenzia per il Lavoro, filiale Milano, Via Gioia, cerca e seleziona aiuto cuoco per Bistro sito in zona Cimiano. Tra le mansioni: pulizia del banco e delle atterzzature, preparazione piatti freddi e caldi, corretta esposizione e rifornimento dei prodotti. Richiesta esperienza anche breve.

Adecco, Agenzia per il Lavoro, ricerca cuoco diplomato e patentato per Fabriano/ Ancona. Richiede esperienza minima, disponibilità full time, disponibilità nei weekend.

Gruppo Orienta, agenzia per il lavoro, cerca per azienda sita ion Crema 1 addetto cuoco. Orario di lavoro dalle 7.15 fino alle 11.15, richiesta minima esperienza. Tra le mansioni: supporto in cucina, cottura pietanze e cibo. Contratto a tempo determinato part time.