Come fare i panini in friggitrice ad aria: la ricetta per i filoncini

Fare i panini in casa è possibile? Personalmente noi abbiamo provato a realizzare questi filoncini di pane in friggitrice ad aria ed il risultato è stato più che soddisfacente.

Ovviamente, viste le dimensioni spesso ridotte di questo elettrodomestico, è meglio preparare dei formati più piccoli. Verranno ottimi e fragranti soprattutto se seguirete passo passo questa facilissima ricetta.

Se volete cimentarvi in altro ecco anche degli ottimi Cestini di patate ripieni di carne tritata in friggitrice ad aria.

Ingredienti per 6 filoncini di pane in friggitrice ad aria

300 g di farina 0

150 ml di acqua

5 g di lievito di birra fresco

un cucchiaino di miele

20 g di olio

8 g di sale

Procedimento

Il segreto per fare dei buoni filoncini di pane sarà quello di pesare perfettamente tutti gli ingredienti. Con il pane non si può andare ad occhio. Con queste dosi otterrete circa 6 panini, ma potete tranquillamente raddoppiare le dosi.

Sciogliete il lievito nell’acqua tiepida e aggiungete il cucchiaino di miele, per poi inserire l’olio, la farina e per ultimo il sale. Impastate per bene, aiutandovi con una planetaria se l’avete, fino a quando l’impasto sarà bello liscio, e se non avete la planetaria impastate manualmente in una ciotola capiente.

Mettete poi l’impasto a riposare in un contenitore chiuso o coperto con un canovaccio fino al raddoppio. Dovrete attendere dalle 2 alle 4 ore.

Create i panini

Dividete l’impasto in 6 panetti e dategli la forma di un filoncino. Cercate di crearli tutti della stessa forma in modo che poi vengano cotti in maniera omogenea. Incideteli sopra con una lama creamdo 3 taglietti o uno lungo. Fate lievitare di nuovo i panini per 1 ora circa. Prima di cuocere i filoncini, dategli una spruzzata (o una spennellata) con dell’olio EVO.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria per 3 minuti e cuocete i panini a 200 gradi per 20 minuti. Girateli gli ultimi 4 minuti in modo da ottenere una crosticina omogenea su tutta la superficie.

Consigli per un ottimo pane

A seconda della marca e modello della vostra friggitrice ad aria le tempistiche potrebbero leggermente variare, soprattutto se avete più di una resistenza.

Potete rendere unica la vostra ricetta mettendo ingredienti “speciali” nell’impasto come olive, semi di sesamo o noci.