Come fare il purè in friggitrice ad aria

Ho deciso di testare anche il purè di patate in friggitrice ad aria, un piatto classico che accompagna molte pietanze tra le più preferite. Ti mostrerò come preparare il purè utilizzando la friggitrice ad aria, non ci credi? Allora devi assolutamente seguire la mia ricetta. Io ho utilizzato un preparato per purè ai funghi porcini, ma è altrettanto gustosa con il classico preparato per purè. Ecco cosa ti serve e come procedere.

E non dimenticare di provare le mie patate alla brace in friggitrice ad aria, un vero must.

Ingredienti per fare il purè in friggitrice ad aria

375 g di preparato per purè (ai funghi porcini o classico)

4 bicchieri di latte (ho usato i classici di plastica)

Sale

1 cucchiaio di formaggio grattugiato

Procedimento

Aggiungi il latte alla miscela del purè all’interno di una teglia, e mescola il tutto accuratamente fino a ottenere una consistenza uniforme.

Aggiungi un pizzico di sale e il formaggio grattugiato, la quantità esatta dipende dai tuoi gusti personali. Mescola bene per assicurarti che il sale sia distribuito uniformemente.

Cottura

Ora, è il momento di preparare la friggitrice ad aria. Riscalda la friggitrice a 190 gradi. Trasferisci all’interno la teglia con il purè .

Cuocilo nella friggitrice ad aria per circa 12 minuti. Durante gli ultimi 2 minuti di cottura, aggiungi a piacere del formaggio a pezzettini sulla parte superiore. Questo darà un tocco di sapore in più, puoi scegliere quello che vuoi, provola, caciocavallo ecc.

Assicurati di controllare il purè durante la cottura per evitare che si bruci. La friggitrice ad aria può variare, quindi fai attenzione che raggiunga la giusta consistenza e colore desiderati.

Una volta terminata la cottura è pronto per essere servito. Puoi gustarlo da solo o come accompagnamento a carne, pesce o verdure.

Consigli

Sperimenta con il formaggio per variare il sapore del tuo purè. Puoi utilizzare formaggi diversi come il formaggio cheddar, il pecorino o il parmigiano, a seconda dei tuoi gusti.

Puoi personalizzare ulteriormente il tuo purè con ingredienti come burro, aglio, erbe aromatiche o spezie a piacere.