I crediti di imposta riguardano le tasse, sono uno sconto che lo Stato applica sul Fisco. Vediamo quanti crediti di imposta esistono, come funzionano e come richiederli.

La vita di un contribuente, soprattutto quando è imprenditore e libero professionista, è fatta di spese e investimenti importanti. Su queste spese si possono pagare anche delle tasse e capita che lo Stato decida di regalare delle agevolazioni, ad esempio i crediti di imposta.

L’economia cresce, ad esempio, quando questi investimenti sono strumentalmente importanti per l’impresa ma anche socialmente. Un esempio sono i beni informatici. Visto che lo stato sta investendo nella digitalizzazione fornisce da molto tempo degli incentivi fiscali sull’acquisto di computer e accessori collegati. Abbiamo descritto ultimamente il bonus Pos, risponde alla necessità di fornire il paese di un sistema anti evasione moderno. Rendere l’Italia più veloce a livello burocratico rispetto agli agli paesi.

Un elenco lunghissimo tra Agenzia delle Entrate ed enti pubblici

Un elenco completo dei crediti di imposta è impossibile scriverlo. Solo l’Agenzia delle Entrate ne ha tantissimi per tre specifiche categorie: imprese, professionisti e cittadini. Troviamo nelle pagine dedicate una sottile differenza.

Per imprese e aziende troviamo l’elenco crediti di imposta nella voce agevolazioni.

Per i cittadini esistono solo agevolazioni che vengono poi applicate come crediti di imposta.

Ogni credito ha poi un sistema di richiesta e applicazione diversa. Lo Stato aggiunge o aggiorna ogni anno incentivi e agevolazioni già esistenti.

Come funzionano i crediti di imposta, qualche breve esempio

L’applicazione dei crediti di imposta avviene sulle tasse da pagare a fine anno con diverse modalità. Ad esempio come saldo di una fattura, per compensazione o rimborso nella modalità che vi descriviamo.

Tramite F24 si richiede allo Stato di scalare un certo importo dalla tasse da pagare. Si può anche richiedere di rimborsare i crediti di imposta non richiesti ma percepibili su tutti i tributi dove è possibile applicarlo. La richiesta avviene anche tramite Modello 730 o dei Redditi. Sempre il modello F24 ha un ruolo importante anche perché serve a pagare i tributi.

Il calcolo dei crediti di imposta non è semplice. Lo Stato per ogni agevolazione e tributo da delle linee guida precise da seguire, degli importi e dei limiti da rispettare. I moduli che l’Agenzia delle Entrate compilabili telematicamente attraverso il profilo personale (Spid) permettono di calcolare automaticamente importi e percentuali. Se però avete difficoltà si può chiedere l’aiuto di intermediari come commercialisti e Caf.