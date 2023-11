Come realizzare le tortillas di ceci in pochi minuti

Tortilla in spagnolo significa piccola torta, ma nella cucina messicana questo piatto tipico non è una torta ma un pane basso. La ricetta arriva dalle civiltà precolombiane che utilizzavano il mais e non altri legumi, come avviene oggi. La versione che scriviamo noi è con i ceci ma esistono preparazioni che impastano fagioli rossi o le lenticchie. Ecco come preparare le tortillas con i ceci. Prova anche i ceci croccanti in friggitrice ad aria.

Ingredienti per le tortillas di ceci

400 g di farina di ceci

600 ml di acqua

30 g di olio evo

sale e pepe q.b.

Procedimento

Mescolate in una terrina la farina di ceci e sale, pepe, aggiungete l’olio e mescolate facendo attenzione a non creare grumi, aggiungete dell’acqua se necessario.

Dovrà uscire fuori un composto liscio e senza grumi.

Scaldate una padella antiaderente, quando sarà calda versate un mestolo di composto.

Quando la tortillas risulterà pronta e asciutta, giratela con una paletta e cuocete l’altro lato. Terminala la cottura della prima tortillas procedete con un’altra, se volete copritele con una panno.

Come farcire le tortillas?

Le tortillas di ceci possono essere farcite con ingredienti dolci o salati, quindi potete scegliere di preparare una colazione, un dessert, un aperitivo, eccetera. Le farciture più semplici prevedono: patate al forno o fritte, melanzane grigliate, formaggio cremoso, petto di pollo arrosto, fagioli o lenticchie rosse condite con sugo o salse. Ci sono ricette dedicate alla farcia delle tortillas, ecco due esempi con carne e verdure, formaggio e versioni vegetariane.

Pollo, peperoni e cipolla

Prendete un petto di pollo e tagliatelo a striscioline piccole, unite peperoni, pomodori, cipolle, spezie, se piace peperoncino. Saltare tutti gli ingredienti in padella, mettete il tutto ben caldo nella tortillas leggermente scaldata o arrostita al forno o in friggitrice ad aria.

Maiale all’arancia e spezie miste

Potete utilizzare anche la carne di maiale, prendete del macinato e unitelo con cipolla, pomodoro, spezie miste, coriandolo e maggiorana. Saltate il tutto in una padella sfumando con vino rosso e poi aggiungendo del succo d’arancia.

Ricetta vegetariana con formaggio filante

Per i vegetariani: prendete delle verdura a foglia (bieta, spinaci, cicoria, broccoletti) o anche ortaggi come melanzane e zucchine. Saltate il tutto in padella oppure in friggitrice ad aria. Scaldate le tortillas e poi riempitele con le verdure e una fetta di formaggio filante.

Ricetta vegetariana fresca

Altra versione vegetariana più fresca: riempite le tortillas salate in padella o riscaldate anche nella friggitrice ad aria con 3 foglie di lattuga, cetrioli, pomodori, salsa allo yogurt.