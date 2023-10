Come riscaldare il pollo in friggitrice ad aria

Riscaldare il pollo in friggitrice ad aria è un’ottima soluzione per mantenere la sua croccantezza e gusto originale. Questo metodo è veloce ed efficace, consentendo di gustare il pollo già cotto in modo delizioso e conveniente.

Mai più sprechi, grazie al riscaldamento veloce il pollo tornerà croccante e succoso come appena cotto. Accompagna questi secondo piatto con le mie patate alla brace in friggitrice ad aria.

Ingredienti:

Pezzi di pollo già cotti

pollo intero già cotto

Procedimento:

Assicurarsi di avere pezzi di pollo precedentemente cotti e conservati in modo sicuro in frigorifero. Per ottenere un riscaldamento perfetto dell’alimento metterlo fuori dal frigo 15 minuti prima.

Accendere la friggitrice ad aria e impostare la temperatura a 200°C per preriscaldarla. Posizionare i pezzi di pollo precedentemente cotti nel cestello della friggitrice ad aria in modo uniforme, evitando sovrapposizioni.

Cottura

Cucinare a 190°C per circa 5 minuti, girando i pezzi a metà cottura per garantire una doratura uniforme.

Verificare che il pollo sia riscaldato completamente, assicurandosi che l’interno raggiunga una temperatura di almeno 74°C per garantire la sicurezza alimentare.

Estrarre il pollo dalla friggitrice ad aria e servirlo caldo. Accompagnare con contorni a piacere e gustare il pollo riscaldato in modo delizioso.

Come riscaldare un pollo intero in friggitrice ad aria

Assicurati di avere il pollo intero già cotto e refrigerato in modo sicuro. Per ottenere un riscaldamento perfetto dell’alimento metterlo fuori dal frigo 15 minuti prima.

Accendi la friggitrice ad aria e imposta la temperatura a 180-200°C per preriscaldarla. Puoi spennellare leggermente la superficie del pollo con un po’ di olio o burro per favorire una croccantezza migliore durante la cottura.

Metti il pollo intero nella friggitrice ad aria.

Cottura

Cuoci il pollo a 180°C per circa 10-13 minuti per ogni chilogrammo di peso del pollo. Ad esempio, se il pollo pesa 1,5 kg, cuoci per circa 15-22,5 minuti.

A metà cottura, gira il pollo con attenzione per garantire una cottura uniforme su entrambi i lati.

Una volta raggiunta la temperatura desiderata, estrai il pollo dalla friggitrice ad aria e lascialo riposare per qualche minuto prima di affettarlo e servirlo. Seguendo questi passaggi, otterrai un pollo intero riscaldato in friggitrice ad aria con una pelle croccante e una carne succulenta.