Come scrivere grassetto, corsivo e caratteri speciali su WhatsApp

WhatsApp si conferma come l’app di messaggistica più utilizzata offrendo la possibilità di enfatizzare il testo tramite l’uso di grassetto, corsivo, barrato e vari caratteri speciali. Queste funzionalità consentono di rendere i propri messaggi più espressivi e di mettere in risalto parti importanti del testo.

Guida alla scrittura su whatsApp in grassetto, corsivo e l’uso di caratteri speciali

Aggiungere un tocco personale ai tuoi messaggi su WhatsApp è sorprendentemente semplice. Per scrivere in grassetto, ad esempio, è sufficiente incorniciare il testo desiderato con un asterisco (*) all’inizio e alla fine. Similarmente, per ottenere il corsivo, puoi usare il trattino basso (_) prima e dopo il testo. Ecco una veloce illustrazione: *questo sarà in grassetto* e _questo in corsivo_.

- Advertisement -

Esiste anche un metodo alternativo che semplifica ulteriormente questo processo. Selezionando il testo di tuo interesse apparirà un menu contestuale che ti permetterà di scegliere direttamente le opzioni grassetto o corsivo.

Se sei interessato, per esempio, a come WhatsApp ha risolto un problema importante con le chiamate, troverai articoli dettagliati che trattano queste tematiche.

- Advertisement -

Non dimenticare di eleggere ulteriori argomenti come Apple e l’incorporazione della Tecnologia AI nei suoi prodotti, o l’importanza della sicurezza nel digitale, su cui potrai approfondire leggendo Come navigare in rete in sicurezza: I consigli degli esperti. Il nostro obiettivo è fornirti le notizie più recenti e le guide più utili per navigare il mondo digitale con facilità e sicurezza.