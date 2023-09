Concorsi regionali, selezione per autisti e OSS in Umbria e Emilia Romagna

Due occasioni di ricerca lavoro importanti in Umbria ed Emilia Romagna. Nella prima regione si cercano tre unità da impiegare come autisti (collaboratore tecnico professionale) inquadrato co0n CCNL funzioni locali. Invece, in Emilia Romagna, l’Azienda Sanitaria Provinciale ricerca 50 OSS. Due possibilità con contratto a tempo indeterminato, vediamo le informazioni principali.

Selezione 3 autisti in Umbria, richieste patenti categoria C o D. Domanda online entro il 9 settembre

La Regione Umbria, si legge nel bando, indice un concorso pubblico con esami per l’assunzione di tre unità nel profilo di Collaboratore tecnico professionale autista. Contratto a tempo indeterminato, inquadramento Area degli operatori esperti CCNL.

Le mansioni variano dalla semplice guida di automezzi, all’addetto trasporto di persone o posta. Viene richiesta anche capacità organizzativa per la gerstione di documentazione tecnica, libretti di bordo, eccetera. Ecco tutti i requisiti richiesti per accedere alle prove di selezioni che prevedono anche esame pratico, colloqui per accertare conoscenze linguistiche. Nel bando tutti i dettagli della prova.

Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale oppure diploma di qualifica di durata triennale

Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica e in possesso della cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione Europea

iscrizione nelle liste elettorali

Godimento dei diritti civili e politici

Idoneità, senza prescrizioni, alle mansioni proprie del posto da ricoprire

Regolare posizione rispetto agli obblighi militari di leva (per i candidati di sesso maschile, nati fino al 31/12/1985)

Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, per reati che impediscono la costituzione di un rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione

Assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una Pubblica Amministrazione per persistente scarso rendimento o di decadenza dal pubblico impiego conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

Patente di guida di categoria C o D.

Selezione OSS a Reggio Emilia: entro il 3 ottobre 2023

ASP, Reggio Emilia, Città delle Persone (Servizio Politiche del Personale, area risorse umane e finanziarie -www.asp.re.it) ha pubblicato questo bando di concorso pubblico: esami per la copertura a tempo indeterminato di 50 posti a tempo pieno di operatori socio sanitari, area operatori esperti CCNL, funzioni locali. Come si legge nel bando online, lo stipendio annuale previsto è di 19,034 euro più tredicesima, indennità, ferie, previdenza e trattenute.

La selezione prevede il superamento di una prova scritta e e orale, si certificheranno conoscenze specifiche di assistenza socio sanitaria, utilizzo di apparecchiature, conoscenze linguistiche e informatiche.

Tra i requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media), attestato di qualifica operatore socio sanitario, età tra i 18 e i 55 anni, idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici.