Concorso al Senato 30 Assistenti Parlamentari, basta la licenza media

Ecco i requisiti e le modalità di partecipazione al concorso per il Senato

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale un nuovo concorso pubblico per 30 Assistenti Parlamentari, aperto anche per chi ha solo la licenza media. A bando ci sono ben 30 posti disponibili. I candidati, dovranno sostenere una prova preliminare atta ad effettuare la prima scrematura dei partecipanti, una prova scritta, delle prove orali e delle prove tecniche. La domanda dovrà essere inoltrata entro un mese. La scadenza è infatti fissata alle ore 18:00 del 14 febbraio 2020.

I requisiti necessari

Oltre alla licenza media, per poter partecipare ci sono altri requisiti, tra cui quello anagrafico. La fascia d’età infatti è tra i 18 ed i 35 anni non compiuti. La licenza media deve essere stata conseguita almeno con 8/10 o con “buono”.

Inoltre, occorre godere dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni; avere la cittadinanza italiana e l’esercizio dei diritti civili e politici. Per chi è già dipendente del Senato, non vi è il requisito dell’età.

Le prove previste

Come già accennato, per rientrare nella graduatoria al termine del concorso è necessario superare alcune prove. La data della prova preliminare verrà comunicata il 21 aprile. Essa consiste in 50 quesiti a risposta multipla, così suddivisi:

20 logico-matematico;

20 critico-verbale;

10 lingua inglese (livello da B1 in poi).

La prova scritta, a cui saranno ammessi i candidati che occupano un posto in graduatoria fino al 300, prevede:

5 quesiti sulla storia d’Italia dal in poi;

5 quesiti sull’ordinamento costituzionale italiano;

5 quesiti sul primo soccorso;

5 quesiti sulla sicurezza sul lavoro;

la traduzione di un testo di lingua inglese, livello B1.

Per considerare la prova superata, bisogna totalizzare almeno 42 punti ed almeno 12 punti per ogni parte della stessa.

Le prove orali e le prove tecniche, invece, sono così suddivise:

prova orale sulla storia d’Italia dal 1861 in poi;

prova orale sulla costituzione italiana;

lettura e traduzione di un brano in inglese;

prova tecnica concernente le informazioni sul Senato della Repubblica presenti nella sezione “Relazioni con i cittadini” del sito istituzionale;

prova tecnica per accertare le capacità di utilizzodi Excel e Word.

Successivamente verrà stilata una graduatoria con i punteggi ottenuti complessivamente a tutte le prove.

Come inoltrare la candidatura

La candidatura va inoltrata per via telematica, e bisogna pagare un contributo di segreteria pari a 10 euro attraverso PagoPa. Bisogna avvedere alla sezione concorsi del Senato, attraverso le credenziali SPID. Al termine della procedura bisognerà scaricare e stampare la ricevuta.

Quanto guadagna un assistente Parlamentare?

L’assistente parlamentare, appena assunto guadagna 34.825 euro, e beneficia della progressione retributiva come gli operatori tecnici.