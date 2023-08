Concorso CNR, 138 posti per collaboratori amministrativi

Il Centro Nazionale delle Ricerche ha indetto un bando di concorso a carattere nazionale per la ricerca di 138 collaboratori amministrativi. Selezione rivolta a diplomati, inserimento a tempo indeterminato e full time. La domanda di partecipazione al concorso va fatta entro l’11 settembre 2023.

Domanda di partecipazione al concorso

All’interno di elezionionline.cnr.it troverete l’elenco di ogni città dove vengono ricercati collaboratori amministrativi. Ogni città ha il suo link per inviare la domanda online, necessari Spid, SSO e CIE.

Concorso CNR, posti di lavoro

4 posti – Torino;

2 posti – Monza e Brianza;

10 posti – Milano;

2 posti – Pavia;

1 posto – Trieste;

1 posto – Venezia;

7 posti – Padova;

3 posti – Genova;

1 posto – Parma;

7 posti – Bologna;

5 posti – Firenze;

8 posti – Pisa;

59 posti – Roma;

13 posti – Napoli;

1 posto – Avellino;

7 posti – Bari;

1 posto – Lecce;

1 posto – Potenza;

1 posto – Cosenza;

2 posti – Palermo;

2 posti – Cagliari.

Concorso CNR: requisiti e conoscenze richieste per le prove di esame

Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

Età non inferiore a 18 anni;

Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;

Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;

Godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per la prova scritta sono richieste: nozioni di diritto amministrativo, nozioni disciplina rapporto di lavoro pubblico, nozioni di contabilità enti pubblici non economici, CCNL comparto istruzioni e ricerca per il triennio 2016/2018, Statuto e Regolamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Conoscenze richieste per la prova scritta: elementi di informatica base, principi pacchetti applicativi, lingua inglese, conoscenze e capacità logico, tecniche e comportamentali, lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.