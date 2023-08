Concorso comunale: Vobarno (Brescia) cerca un istruttore amministrativo bibliotecario. Full Time, tempo indenterminato

Il comune di Vobarno si trova in Lombardia, provincia di Brescia. Ha indetto un concorso per istruttore amministrativo bibliotecario, contratto a tempo indeterminato, full time (36 ore settimanali), ufficio cultura e biblioteca, inquadramento area istruttori CCNL 6/11/22.

Il bando iniziato l’11 agosto, scadrà il 10 settembre alle 23.59. Questa l’istanza online che spiega dove fare la domanda, il percorso è: sito web del comune di Vobarno, Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso.

- Advertisement -

Requisiti richiesti per candidaris

Età non inferiore agli anni 18 (la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età);

(la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età); Possesso di patente di guida per autoveicoli (cat. “B”);

di guida per autoveicoli (cat. “B”); Possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea o altra categoria indicata nel bando, fatta salva la conoscenza della lingua italiana;

o della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea o altra categoria indicata nel bando, fatta salva la conoscenza della lingua italiana; Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento né essere stati dichiarati decaduti da un impiego presso le stesse per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero non essere dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale;

Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

Idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; Godimento diritti civili ;

; Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

Conoscenza di una lingua inglese, la cui conoscenza di base sarà accertata durante la prova orale;

Diploma di scuola secondaria di secondo grado che consenta l’accesso a corso universitario di laurea.

Svolgimento concorso: prova scritta e orale

Gli esami consisteranno in una prova scritta e orale, il calendario e la sede di svolgimento delle prove saranno resi noti mediante pubblicazione on line sul sito Internet del comune di Vobarno. Queste le materie richieste, ricordiamo che la domanda per partecipare al concorso deve giungere tramite procedura telematica entro il 10 settembre.