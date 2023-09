Concorso per docenti all’Accademia belle Arti di Macerata: bando, scadenza, informazioni

L’Accademia di Belle Arti di Macerata (Marche) ha due concorsi per docenti al fine di creare una graduatoria triennale per l’assegnazione di incarichi di insegnamento. Le scadenze per presentare le domande di ammissione sono 19 e 21 ottobre 2023. I due concorsi coprono diverse discipline di insegnamento per l’anno accademico 2023/2024, come specificato dall’Accademia. I testi di riferimento si trovano nella pagina istituzionale bandi e concorsi dell’Accademia.

Requisiti richiesti

I partecipanti devono essere studiosi ed esperti italiani o stranieri con qualifiche artistiche, culturali, scientifiche e/o professionali pertinenti alle discipline oggetto dell’insegnamento previsto nel contratto di diritto privato. Inoltre, devono soddisfare i seguenti requisiti: età minima di 18 anni, cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi terzi, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici, assenza di incompatibilità, mancanza di destituzioni o dispensa da impieghi pubblici, assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso.

La selezione

La selezione dei candidati si baserà sulla valutazione dei loro titoli, inclusi programmi didattici, portfolio sull’esperienza didattica e altre pubblicazioni pertinenti. I punteggi saranno assegnati dalle Commissioni in base alla specificità della disciplina e al servizio prestato in contratti precedenti. Si consiglia di consultare una guida specifica per ulteriori dettagli sulla normativa AFAM relativa alla selezione dei docenti.

Due bandi di concorso diversi: quali insegnamenti

Nell’area concorsi e selezioni troviamo ben due bandi diversi per la selezione di personale docente. Il numero 5587/13 del 20 settembre 2023, con domanda da compilare il le 13 del 19 ottobre 2023. Gli insegnamenti ricercati sono: serigrafia, scultura, restauro e risanamento del supporti lignei, tecnologia dei nuovi materiali per la moda, installazioni multimediali, interaction design, sound design, principi e tecniche della terapeutica artistica.

Il secondo bando di concorso ha scadenza il 21 ottobre entro le 13 di questo giorno. Numero 5700/13 del 22 settembre 2023. Gli insegnamenti ricercati sono: applicazioni digitali per l’arte (due docenti), tecnologia e applicazioni digitali, informatica di base.