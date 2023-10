Concorso vigili del fuoco: 88 posti in ruoli direttivi, domanda entro il 25 ottobre 2023.

Ed ecco le domande per partecipare al concorso Vigili del Fuoco 2023, indetto per 88 posti nella qualifica di Vice Direttori del ruolo dei direttivi del corpo nazionale Vdf. Le domande di ammissione possono essere inviate entro il 25 ottobre, di seguito tutte le altre informazioni.

Requisiti

Per partecipare al concorso per il ruolo di Vice Direttore dei Vigili del Fuoco, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana.

Godimento dei diritti politici.

Età massima di 35 anni, se non si rientra nella riserva prevista per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, in conformità con le norme del regolamento del Ministro dell’Interno del 4 novembre 2019, n. 166.

Qualità morali e comportamentali in linea con l’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Inoltre, è richiesto il possesso di una laurea magistrale in ingegneria o architettura, ottenuta in base a specifici criteri ministeriali. È importante avere anche l’abilitazione professionale correlata ai titoli di studio sopra menzionati.

Riserve

Per il concorso di Vice Direttore dei Vigili del Fuoco, sono previste riserve di posti come segue:

Il 25% dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale, titoli abilitativi e requisiti richiesti, esclusi i limiti di età. Inoltre, devono essere privi di sanzioni disciplinari gravi negli ultimi tre anni.

Il 10% dei posti è destinato al personale volontario dei Vigili del Fuoco iscritto per almeno sette anni e con almeno 200 giorni di servizio. Anche in questo caso, non devono aver subito sanzioni disciplinari gravi nei tre anni precedenti.

Il 2% dei posti è riservato agli ufficiali delle forze armate che hanno completato la ferma biennale senza demerito alla data di scadenza della domanda.

Queste riserve mirano a favorire l'accesso al concorso da parte di candidati qualificati provenienti da diverse categorie di servizio.

Selezione e esami per il concorso a vice direttore Vigile del fuoco

La selezione per il concorso Vigili del Fuoco 2023 per il ruolo di Vice Direttore comprende diverse fasi:

In caso di un elevato numero di domande, potrebbe essere istituita una prova preselettiva con quesiti a risposta multipla sulle materie degli esami. Gli 88 vice direttori saranno scelti attraverso tre prove: due scritte e una orale.

Le prime due prove scritte riguardano argomenti specifici indicati nel programma del bando. La prima prova richiede un elaborato su temi tecnici delle costruzioni. La seconda prova offre scelte tra materie come elettrotecnica, ingegneria chimica, macchine, idraulica, costruzioni civili, e fisica nucleare.

I candidati con almeno 21/30 in entrambe le prove scritte accedono alla prova orale, che copre vari argomenti tra cui fisica, chimica, meccanica, leggi sulla sicurezza, diritto amministrativo, lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo), informatica, e l’organizzazione del Ministero dell’Interno, con enfasi sui Vigili del Fuoco.

Un punteggio di almeno 21/30 è richiesto per superare la prova orale.

Bando e link della domanda

Ecco il pdf relativo al bando di concorso, indetto dal Ministero dell’Interno, dipartimento Vigili del fuoco.

La domanda per il concorso è online, va inviata entro il 25 ottobre 2023 utilizzando Spid sia come persona fisica che come persona giuridica