Oggi ti spiegherò come preparare un delizioso piatto, il coniglio e patate in friggitrice ad aria è un modo gustoso e salutare per una cena saporita. Prova la mia ricetta facilissima e scopri come ottenere carne di coniglio tenerissima e patate croccanti in poco tempo.

Ingredienti coniglio e patate in friggitrice ad aria

600 g di coniglio (preferibilmente non di allevamento)

3 Patate

Marinatura (a piacere)

Sale e pepe

Olio d’oliva

Erbe aromatiche (rosmarino, timo)

Procedimento

Marinatura del coniglio: Mettete il coniglio a marinare qualche ora prima della preparazione, utilizzando la marinatura a vostra scelta per intensificare i sapori.

Una marinatura classica per il coniglio potrebbe includere olio d’oliva, aglio tritato, vino bianco, rosmarino, timo, sale e pepe. Mescolate gli ingredienti e lasciate il coniglio marinare in frigorifero per almeno un paio d’ore prima di cucinarlo.

Preparazione della friggitrice: Accendete la friggitrice ad aria a 180°C.

Cottura del coniglio: Posizionate il coniglio marinato nella friggitrice riscaldata. Cuocete per 25 minuti, girando occasionalmente per garantire una cottura uniforme.

Aggiunta delle patate: A dieci minuti dall’inizio della cottura, aggiungete le patate tagliate a cubetti nella friggitrice. Condite con sale, pepe, olio d’oliva e erbe aromatiche a piacere. Controllate il coniglio e se serve prolungate la cottura.

Consigli

Utilizzate carne di coniglio non di allevamento per un sapore autentico.

Personalizzate la marinatura secondo i vostri gusti.

Sperimentate con diverse erbe aromatiche per arricchire i sapori, per esempio rosmarino intero.