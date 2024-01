Oggi vi farò conoscere una ricetta semplice ma irresistibilmente gustosa che trasforma le patate in una prelibatezza golosa e saporita, senza l’utilizzo di acqua. Un nuovo modo per gustare le vostre patate in modo leggero e delizioso. Adatte per accompagnare carne o pesce.

Ingredienti insalata di patate in friggitrice ad aria

4 Patate intere

Olio d’oliva

1 cipolla piccola

1 spicchio di Aglio

Prezzemolo fresco tritato

sale

Procedimento

Inserite le patate intere con buccia nella friggitrice ad aria e cuocete per 35-40 minuti a 190 gradi, per verificare se sono cotte usate uno stecchino se affonda facilmente sono cotte.

Mentre le patate si cuociono, preparate il condimento. Mescolate olio d’oliva, 1 spicchio d’aglio tritato, la cipolla tagliata finemente, sale e prezzemolo in una ciotola.

Una volta cotte, togliete la buccia, tagliatele a quadrati grandi e trasferitele in una ciotola. Conditele generosamente con la miscela preparata.

La magia di questa insalata di patate risiede nella friggitrice ad aria, che garantisce una cottura uniforme senza l’aggiunta di acqua. La combinazione di temperature precise e tempi di cottura vi lascerà a bocca aperta.

Consigli

Sperimentate con le spezie: aggiungete pepe nero, paprika o altre erbe aromatiche per personalizzare il vostro condimento.

Servite l’insalata di patate come contorno o come piatto principale accompagnato da una fresca insalata verde.

Assicuratevi di lavare accuratamente le patate prima della cottura per mantenere la buccia pulita.