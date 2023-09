Copilot: Microsoft crede così tanto nell’IA generativa da mettere in campo i suoi legali in caso di violazione del copyright

Microsoft si assumerà la responsabilità legale per i clienti in caso di violazione del copyright con l’utilizzo del nuovo assistente di intelligenza artificiale Copilot.

Come molti sapranno, anche il colosso di Redmond ha introdotto gli assistenti virtuali open ai nei suoi servizi e proprio ieri abbiamo parlato della grande discussione in merito alla paternità di contenuti autocreati con l’AI. Involontariamente, utilizzando questa tecnologia di avanguardia si possono generare dei contenuti simili ad altri autori, magari nel processo di apprendimento dei copiloti, magari nel processo di creazione. Microsoft per non fermare la crescita e lo sviluppo dei suoi servizi e dei suoi strumenti, mette in campo i suoi avvocati. Ecco l’informazione tecnica più precisa.

“Siamo sensibili alle preoccupazioni degli autori e crediamo che Microsoft, piuttosto che i nostri clienti, debba assumersi la responsabilità di affrontarle“

Nel suo blog, Microsoft dichiara di prendersi nei confronti dei clienti e della società ben tre responsabilità per sostenere la crescita e l’utilizzo dei suoi copiloti.

Brad Smith, Chief Legal Officer di Microsoft, è il manager che ha dichiarato fortemente questa presa di responsabilità, la presa di rischio legale associato all’uso di Copilot. I motivi di questa posizione sono tre: supportare i clienti e la crescita dei servizi IA, ridurre le preoccupazioni dei titolari di diritti in merito alla violazione dei loro diritti, creare delle difese contro la possibilità di violazioni involontarie del Copyright. La strada dell’IA generativa si apre così, Microsoft non la vuole scoraggiare. Vi mostriamo uno dei tanti video prodotti da esperti di Microsoft che spiegano come Copilot rappresenti una vera e propria rivoluzione digitale.

Che cos’è Microsoft Copilot?

Microsoft 365 Copilot è un assistente digitale basato su intelligenza artificiale che mira a fornire assistenza personalizzata agli utenti per un’ampia varietà di compiti e attività. Copilot non si limita a connettere ChatGPT con Microsoft 365: combina la potenza dei large language model (LLM) con i dati in Microsoft Graph, inclusi calendario, e-mail, chat, documenti, riunioni e altro ancora, e le app Microsoft 365, per trasformare le tue parole nel più potente strumento di produttività del pianeta.

Copilot lavora al fianco delle persone grazie all’integrazione nelle app Microsoft 365 che vengono utilizzate ogni giorno – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e altre ancora – per liberare la creatività, aumentare la produttività e migliorare le competenze; dall’altra è stato integrato all’interno di un’esperienza completamente nuova: Business Chat.

I Copiloti basati sull’intelligenza artificiale di Microsoft stanno cambiando il modo in cui lavoriamo, rendendo i clienti più efficienti e sbloccando nuovi livelli di creatività. Se da un lato questi strumenti di trasformazione aprono le porte a nuove possibilità, dall’altro sollevano anche nuove domande.