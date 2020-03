Coronavirus: l’Abi consiglia di non recarsi in banca

Da domani riapriranno, con i presidi sanitari, gli sportelli delle banche. Nonostante ciò per contrastare la pandemia di coronavirus Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, e Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Abi, arriva un nuovo monito. Entrambi consigliano, a chi può, di non recarsi in banca. Invitano tutti di utilizzare il più possibile sia i servizi bancari online o, in alternativa, il bancomat.

Mentre a coloro che, per vari motivi, sono costretti a recarsi in banca, l’Abi consiglia di “telefonare in banca per consigliarsi su come risolvere il problema, ma senza uscire di casa“. Soluzione pensata soprattutto per tutelare gli anziani. Quindi anche in questo caso non esiste un vero e proprio divieto per recarsi in banca, anche se è preferibile evitare se possibile.

Coronavirus: sospesi gli atti di riscossione

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha confermato la sospensione sia dell’invio delle cartelle di pagamento che di tutti gli altri atti di riscossione. Il blocco, voluto dal presidente Ernesto Maria Ruffini, è attivo già da qualche giorno e resterà tale per tutta la durata dell’emergenza causata dal coronavirus.

Ruffini ha spiegato che l’iniziativa prevede la “sospensione dell’invio dei documenti sia attraverso l’ordinario canale postale, sia attraverso la posta elettronica certificata“. Nel frattempo l’Agenzia delle entrate-Riscossione resta in attesa del nuovo decreto legge contenente le misure di sostegno per l’emergenza del Covid-19.

Su tale documento non sono ancora disponibili informazioni, quindi non è chiaro quali saranno i contenuti che troveremo al suo interno e, soprattutto, quando verrà attuato. Per scoprire qualcosa in più in merito, non possiamo fare altro che aspettare delle dichiarazioni da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte oppure da fonti ufficiali di Palazzo Chigi.

Nel frattempo, è bene tenere a mente i consigli dati dall’Abi e recarsi il meno possibile agli sportelli bancari, sfruttando sia i servizi online dedicati che il bancomat.