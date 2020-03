Coronavirus: anche Facebook apre una pagina informativa

I colossi del web continuano a dare una mano nella lotta al coronavirus. All’iniziativa di google di aprire due nuovi siti internet per contrastare il virus, fa seguito quella di Facebook con la decisione di aprire una pagina informativa dedicata al Covid-19. Si tratta di un hub, raggiungibile dal social network, che raccoglie le ultime notizie, raccomandazioni e link utili sul virus.

I contenuti della pagina variano da paese a paese, quindi alcuni elementi, come le notizie ad esempio, potrebbero essere differenti. Si tratta di un progetto che Facebook aveva annunciato mercoledì scorso, ma soltanto adesso è andato online. Quindi sono stati necessari alcuni giorni per mettere a punto il tutto.

Facebook contro il coronavirus: le parole di Mark Zuckerberg

In un post sul social, Mark Zuckerberg, il CEO di Facebook, ha ribadito che “è parte dei nostri sforzi per assicurarci che tutti abbiano accesso a informazioni precise e tempestive sull’epidemia. Lo mostreremo in cima alla app Facebook nella prossima settimana per assicurarci che tutti vedano queste informazioni e le aggiorneremo ogni giorno“.

La versione italiana di questo hub è chiamato “Centro informazioni sul coronavirus (Covid-19)“, che al momento non sembra essere presente in cima alla home del social, ed è quindi raggiungibile o attraverso il link suindicato ovvero inserendo direttamente il nome nella barra di ricerca presente all’interno di Facebook.

Screenshot pagina ufficiale di Facebook

La pagina contiene una mappa mondiale del contagio ed informazioni dedicate ai numeri dell’epidemia sia nazionali che globali. Non mancano nemmeno le ultime notizie sul coronavirus, con gli articoli più recenti sull’argomento scritti dai giornali italiani più autorevoli e noti.

È anche presente il link del sito del Ministero della Salute, nonché delle altre organizzazioni sanitarie riconosciute. Troviamo anche una sezione con raccomandazioni e consigli vari, utili in diverse situazioni. Infine, c’è anche una guida che ci suggerisce cosa fare se pensiamo di avere dei sintomi riconducibili al virus.