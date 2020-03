Coronavirus e l’allarme blackout di internet, cosa c’è di vero?

A causa del Covid-19 attualmente milioni di persone si ritrovano in permanenza forzata nella propria abitazione. Per svariate ragioni, divertimento, lavoro tramite lo smart coworking, la maggior parte di questi si collega a Internet, magari usufruendo delle iniziative di solidarietà digitale. Questo utilizzo massiccio della connessione internet rischia di provocare un vero e proprio blackout di internet.

Moltissimi internauti hanno già denunciato un generale rallentamento della velocità di connessione. Purtroppo il nemico invisibile ha inciso profondamente sulle abitudini delle persone e ha determinato un aumento esponenziale dell’utilizzo di internet. Si pensi alla didattica a distanza, lo Smart working ecc.

Sui social vengono sempre piu spesso pubblicati messaggi simili: Attenzione! Non pubblicate video e foto in eccesso via internet, con i social. Limitate i messaggi. In Italia, ma la situazione non è molto diversa in altri paesi europei, si rischia un vero e proprio black out. Secondo gli esperti ci sarebbero seri rischi di sovraccarico che già attualmente superano i picchi che normalmente si registrano a capodanno.

Le parole del Ministro per l’innovazione digitale. Si rischia davvero il collasso di internet?

Sky Tg 24 ha posto una domanda molto precisa a Paola Pisano, attuale Ministro per l’innovazione digitale. “Internet rischia davvero il collasso?” Il Ministro è stato molto chiaro nella sua risposta. “Non dovrebbe accadere, è molto difficile, tecnicamente ci sono tutti i mezzi per non far collassare la rete; pur ammettendo che il traffico è aumentato molto” e che “gli operatori non sono preparati ad avere dei picchi in momenti della giornata differenti”.

Sarebbe davvero una ulteriore limitazione quella di limitare l’utilizzo della connessione ad Internet. Attualmente però le parole del Ministro sono rassicuranti, è reale l’aumento dell’utilizzo di internet ma non sembra probabile un blackout totale, almeno per ora.

Unidata, famoso operatore di comunicazioni, conferma che negli ultimi 20 giorni si è verificato un aumento notevole dell’utilizzo di Internet. Si parla, per essere precisi, del 40% in piu rispetto ai periodi normali. Proprio per questo nel Decreto Cura Italia si è chiesto a chi gestisce le linee internet di aumentare le loro capacità così da garantire il servizio.