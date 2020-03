Coronavirus: il test rapido in soli 15 minuti, prezzo e dove trovarlo

Grazie ad Alpha Pharma, un’azienda barese specializzata in biotecnologie, arriva un aiuto importante per la lotta contro la pandemia di coronavirus. Ha infatti creato un test del sangue che, in 15 minuti, rivela se si è positivi oppure no al Covid-19. Ad essere importante però non è tanto la velocità di questa analisi. Il vero punto di forza è che permette anche di scoprire le persone asintomatiche. Ovvero coloro che, nonostante siano stati infettati, non presentano nessun sintomo della malattia.

Il progetto è stato denominato “VivaDiag Covid-19” e, stando ai primi test effettuati, il risultato negativo nei soggetti che hanno usato il kit è sicuro al 100%. Per quanto riguarda il risultato positivo, manca ancora una percentuale precisa, ma si parla di un’affidabilità molto elevata.

Test coronavirus fai da te VivaDiag

Il test e’ prodotto da VivaChek a Hangzhou, in Cina. Il test diagnostico è in vitro, serve per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM e IgG anti-Covid-19 nel sangue umano (prelevato da vena o dal polpastrello) nel siero o nel plasma.

Nuovo test per il coronavirus: i primi effetti

I risultati ottenuti da questo nuovo test sembrano aver convinto non poco un gran numero di enti. La Regione Campania ha già ordinato 1 milione di questi kit, mentre l’istituto tumori di Bari Irccs “Giovanni Paolo II” ne ha richiesti 3000. Cinquemila sono invece stati richiesti da parte del gruppo della sanità privata GVM. Sono inoltre già arrivati altri ordini anche dalla Multiservizi del Comune di Bari e da vari istituti bancari.

Nel frattempo, il nuovo kit è già in uso in diversi ospedali, cliniche e centri medici. Maurizio Cipolla è il patologo clinico che ha effettuato i test di validità scientifica di VivaDieg sulla base di un protocollo internazionale. “consente di effettuare uno screening in grado di valutare subito la presenza di anticorpi per poter avviare una fase successiva sull’andamento dell’infezione” ha spiegato.

Quanto costa il test rapido per il coronavirus, e dove trovarlo

Il test è disponibile in confezione singola ed è iscritto al registro Farmadati con codice 980341123. È già in vendita al prezzo di 25 euro e viene distribuito direttamente ai presidi medici ed ospedalieri, ai soggetti privati e forse alle farmacie. Prodotto da VivaChek in Cina, il kit include un pungidito ed una cassettina reagente. Si consiglia però di effettuare il test tramite un medico oppure un operatore sanitario esperto.

Come fare il test rapido VivaDiag

Nella confezione troveremo: una boccettina di buffer, il pungidito monouso, una micropippetta e la salviettina con alcool. Estrarre il kit dalla scatola, posizionatelo su una superficie piana al riparo da polvere e sporco, lasciate il test lì per almeno trenta minuti a temperatura ambiente. Utilizzando il pungidito monouso si fa uscire dal polpastrello precedentemente pulito una goccia di sangue. La goccia di sangue andrà fatta scivolare nel pozzetto della cassettina dove andranno aggiunte due gocce di buffer. Ora dovete attendere circa quindici minuti per ottenere il risultato.

Risultato negativo: Se è colorata solo la linea di controllo qualità C, mentre le linee di rilevamento di IgG e IgM non sono colorate, significa che l’anticorpo IgM / IgG non viene rilevato, quindi il risultato è negativo

Test negativo

Qui è possibile scaricare e consultare il foglio illustrativo del test Covid-29 dove troverete tutte le informazioni e le indicazioni su come leggere il risultato anche dei test positivi.