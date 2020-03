Coronavirus: ospedali saturi in Lombardia, Conte monitora la situazione

La situazione nella regione Lombardia non sembra essere delle migliori per quanto riguarda i posti disponibili negli ospedali.

La Lombardia sta affrontando delle ore difficili. La pandemia di Coronavirus ha causato non pochi problemi nella regione, con pochi posti disponibili negli ospedali di tutta la regione. Una situazione emersa grazie alla dichiarazione di Ivano Riva, anestesista e rianimatore all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. È anche il vice presidente dell’Associazione degli anestesisti rianimatori ospedalieri italiani Aaroi-Emac Lombardia.

Tramite un articolo dell’ANSA ha infatti ribadito che “se il trend dell’epidemia da SarsCov2 continuerà con questo ritmo, Bergamo reggerà ancora per pochissimo: gli ospedali sono saturi ed anche i posti in Regione Lombardia si stanno esaurendo“. Situazione che ha sottolineato in una dichiarazione successiva “intubiamo in Terapia intensiva anche più di 7 persone al giorno e lavoriamo senza sosta, con in media un turno di riposo ogni 14 giorni“.

Anche Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha avuto modo di parlare della situazione ai microfoni di Repubblica. “credo che ci sia una percezione sbagliatissima a Roma e non solo. La situazione è oggettivamente gravissima. Il virus è subdolo, scompare e ricompare e colpisce duro. Siamo agli sgoccioli dei letti per la terapia intensiva, l’assessore mi dice che sono poche decine” sono state le sue parole.

Coronavirus in Lombardia: le parole di Giuseppe Conte

A tal proposito, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato che “c’è massima attenzione per la situazione in Lombardia“. Parole che però al momento non sono state accompagnate da sostegni o provvedimenti atti a migliorare le cose nella regione. Situazione che potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

Anche perché già ieri Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare, aveva lanciato un allarme. “sono almeno 7 giorni che arriviamo a fine serata solo con 15 letti liberi in terapia intensiva. C’è un limite che è soprattutto quello dei respiratori” ha spiegato. Quindi oltre ai posti negli ospedali, il problema riguarda anche le strumentazioni.