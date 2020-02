Coronavirus: quali sono le mascherine che proteggono davvero dal contagio

Ormai sono introvabili in molte città specie nelle ultime settimane. Stiamo parlando delle mascherine filtranti. Per far si che siano efficaci contro il temuto Coronavirus devono coprire naso bocca e occhi e devono essere conformi alla legge con specifiche certificazioni. Vediamo insieme quali sono le mascherine che ci proteggono davvero secondo gli esperti.

Coronavirus, Mascherine filtranti

Quali sono le mascherine più sicure? I produttori di Assosistema Safety stanno cercando di far chiarezza sulla questione delle mascherine mono uso antivirus. Il presidente di Assosistema Claudio Galbiati, ha dichiarato “L’emergenza del coronavirus è la corsa alle mascherine filtranti di questi giorni ci impone di fornire, come associazione di categoria che in Confindustria rappresenta i maggiori produttori e distributori di dispositivi di protezione individuale, alcuni importanti chiarimenti sul loro utilizzo e sulla loro efficacia di protezione”.

Mascherine conformi alla norma EN 149

Innanzitutto le mascherine per essere a norma devono essere conformi alla EN 149 con una valida marcatura CE, seguita da un numero determinato dall’organismo di controllo che ne autorizza la messa in vendita. “Non come si vedono spesso nei centri commerciali- precisano gli esperti in quanto si trovano mascherine non classificabili come dispositivi di protezione individuale e perciò non efficaci contro il coronavirus”.

Le mascherine consigliate sono quelle classificate come Ffp2 e Ffp3, che possiedono un’efficacia filtrante del 92% e del 98%.

Coronavirus ultime notizie