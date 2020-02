Scuole chiuse per il Coronavirus, ecco quali

Il Coronavirus è arrivato in nord Italia, con 14 casi in Lombardia e 2 in Veneto. Per ora non si conosce il paziente 0 e le istituzioni stanno agendo in via preventiva, cercando di isolare le zone più a rischio per almeno una settimana, anche in concomitanza con le festività di Carnevale.

L’assessore regionale al Welfare della Regione Lombardia, Gallera, ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado, ma ha anche posto il diviedo ad «ogni attività di aggregazione come il Carnevale, le messe, gli eventi sportivi» e chiuso «le attività commerciali e i negozi del luogo».

Quindi, nei comuni citati nell’ordinanza, sono sospese le manifestazioni pubbliche, le attività commerciali ad esclusione di quelle ritenute di pubblica utilità, le attività lavorative (ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e telelavoro), le attività ludiche e sportive, i servizi per l’infanzia, e sono interdette le fermate dei mezzi pubblici. In alcuni comuni sono state chiuse le palestre, vietate le attività sportive, chiuse le discoteche ecc. Questo per una settimana o fino a nuova comunicazione.

La lista dei comuni dove sono state chiuse le scuole

Piacenza e provincia

Casalpusterlengo

Codogno

Castiglione d’Adda

Maleo

Fombio

Somaglia

Bertonico

Castelgerundo

Terranova dei Passerini

San Fiorano

Vo Euganeo (Padova)

Gli impiegati nei servizi pubblici sono invece ammessi a lavoro solo dopo alcune misure precauzionali: il datore di lavoro deve verificare in via preventiva che i soggetti non presentino i sintomi del coronavirus, in base a quanto indicato dalla Regione Lombardia che quotidianamente vaglia le misure poste a prevenzione del contagio.