Coronavirus sopravvive 9 giorni sulle superfici, come proteggersi

Lo studio tedesco è stato condotto su altri coronavirus, non su quello in Cina

Il coronavirus può sopravvivere e restare infettivo fino a 9 giorni sulle superfici degli oggetti a temperatura ambiente.

I ricercatori della University Medicine Greifswald, in Germania, hanno rivelato sull’analisi di ben 22 studi che i coronavirus umani come la Sars, Mers o i coronavirus umani endemici (HCoV) possono persistere su superfici inanimate come vetro, metallo, o plastica fino a 9 giorni. La revisione è stata pubblicata sul Journal of Hospital Infection.

Gli studiosi hanno affermato “Poiché non sono disponibili terapie specifiche per 2019-nCoV, il contenimento precoce e la prevenzione di un’ulteriore diffusione saranno cruciali per fermare l’epidemia in corso”.

I risultati sono arrivati dopo aver rivisto tutte le informazioni disponibili sulla sopravvivenza dei coronavirus umani e animali sulle superfici, e su come inattivarli attraverso la disinfezione sanitaria.

Come proteggersi dal coronavirus sulle superfici

Il virus non è molto resistente, per ucciderlo basterà utilizzare detergenti a base di alcool, candeggina o acqua ossigenata. Oltre alle regole di lavarsi le mani contando fino a 20 secondi, di evitare luoghi affollati, o di non portarsi le mani verso la bocca o occhi, anche disinfettare le superfici e gli oggetti è una delle migliori prevenzioni contro il coronavirus. Basta 1 minuto per inattivare il virus, procedendo con la disinfezione sulle superfici con: