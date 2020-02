Coronavirus: ci sono casi in cui l’incubazione dura 24 giorni

Dal China Daily leggiamo che, secondo recenti ricerche, il periodo di incubazione per il nuovo coronavirus potrebbe raggiungere 24 giorni solo in rarissimi casi.

Guan Weijie, membro del gruppo di ricerca, ha dichiarato lunedì all’emittente “Red Star News” che il coronavirus è stato incubato per 24 giorni solo in casi molto rari e non è necessario prolungare il periodo di isolamento per i pazienti sospetti.

Periodo medio l’incubazione del coronavirus

Il periodo medio di incubazione è di tre giorni, inferiore ai 5,2 giorni stimati da Zhong Nanshan, scienziato di spicco che guida il gruppo di esperti nominato dal governo per controllare l’epidemia del coronavirus. Questo risultato potrebbe essere utilizzato per guidare la procedura della quarantena e ridurla drasticamente.

La ricerca

La ricerca si è basata su un campione di 1.099 nuovi pazienti con coronavirus, selezionati da 552 ospedali in tutta la nazione; i soggetti scelti presentavano un’età media di 47 anni.

Tra questi, il 2,09 per cento erano operatori sanitari e il 43,95 per cento erano residenti a Wuhan, nella provincia di Hubei nella Cina centrale, dove il virus è stato scoperto per la prima volta a dicembre. Più di un quarto di loro non è stato a Wuhan, né ha incontrato nessun rimpatriato dal capoluogo di provincia.

Le pazienti di sesso femminile rappresentano il 41,9 per cento del campione e solo l’1,18% ha avuto un contatto diretto con animali selvatici. La ricerca ha scoperto che il tasso di mortalità dell’agente patogeno era dello 0,88 percento.

Intanto, dalla zona di Wuhan e dalle foto satellitari, si notano dense nubi di fumo e il sospetto che si stia usando la cremazione per i corpi degli uccisi dal virus, potrebbe non essere improbabile.

Massimo Carpegna