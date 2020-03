Il coronavirus spaventa le borse: titoli in calo in tutta Europa

Il mattino non è stato clemente con il mondo della borsa. I nuovi provvedimenti presi dai vari paesi per contrastare la pandemia di Coronavirus, hanno avuto un effetto negativo sull’economia del Vecchio Continente. Tutti i titoli Europei aprono in negativo, un trend che riguarda anche l’Asia ed il Pacifico.

Gli effetti dei provvedimenti contro il Coronavirus sulle borse

La borsa di Parigi è quella che ha subito la perdita più ingente, parliamo infatti di un -9,5%. Al secondo posto troviamo invece Madrid, con un -8,9%. Infine, la medaglia di bronzo di questo podio va a Francoforte, che perde l’8%. Seguono Londra, con un -7,7% ed infine troviamo Milano, che registra un -7%.

Il Vecchio Continente è però in buona compagnia, perché anche le borse asiatiche e del Pacifico hanno registrato delle perdite. In questo caso è Sidney ad aver perso di più, cedendo il 9,7% nonostante l’intervento della Fed. Cala anche Tokyo con un -2,46%, le misure della Banca Centrale Giapponese sono state ritenute inadeguate. Shanghai perde il 3,4%, Taiwan il -4,06% e Seul registra un -3,19%. Hong Kong perde il 4,01%, mentre Mumbai il 5,78%.

Situazione che ha portato ad un nuovo aumento dello Spread tra Btp e Bund, che si è assestato intorno ai 254 punti. Anche il greggio registra una perdita, con il titolo Wti in calo del 4,19%. Ed è accompagnato dall’oro, che registra un -3,19%. In tutto questo, c’è però una piccola notizia positiva.

L’Euro sale sui mercati valutari, anche se di poco, grazie al taglio del costo del denaro deciso ieri sera a sorpresa dalla Fed. Si parla di un aumento dello 0,3% sul dollaro, portandosi a 1,1147. La moneta unica è in rialzo anche nei confronti dello yen a 118,64. A questo punto sarà interessante vedere quali effetti sul mercato avranno gli eventuali nuovi provvedimenti che gli altri stati Europei attueranno per la lotta contro il Covid-19.