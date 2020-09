Cos’è Pari Passu, la nuova patrimoniale PMI

Arriva Pari Passu, un nuovo fondo di 6 miliardi di euro per le piccole e medie imprese. L'aiuto è sia patrimoniale che fiscale. Dagli investitori, può essere richiesto in forma di credito di imposta nella finestra limitata fino al 31 dicembre 2020.

Il sostengo patrimoniale delle PMI non deve essere confuso con la tassa che porta lo stesso nome e la cosiddetta imposizione sui soldi. Il ministro dell’Economia Gualtieri, insieme all’ad di Invitalia Arcuri, hanno presentato il nuovo fondo chiamato Pari Passu dal valore di 6 miliardi di euro. Si tratta di un intervento economico che sostiene il patrimonio delle piccole e medie imprese dal punto di vista creditizio e fiscale.

Fondo PMI con finestra temporale fino al 31 dicembre

Pari Passu è un piano senza precedenti, un fondo importante presentato nello stesso giorno in cui Giuseppe Conte ha parlato di ripresa e resilienza attraverso un documento che descrive nei minimi dettagli le manovre che si sosterranno con il Recovery Found.

L’aiuto stanziato dal ministero ha finalità settoriale e strategico rivolto a più di 50 mila imprese medie. Si sostengono le attività cruciali con un fatturato medio dai 5 a 50 milioni di euro. Le imprese possono accedere al fondo rispettando una finestra temporale che durerà fino al 31 dicembre. In realtà, ha detto il ministro dell’Economia, possibili aumenti di capitali verranno effettuati anche da maggio 2020 in poi.

Investitori e imprese virtuose danneggiate dal Coronavirus, l’aiuto è anche per loro.

Pari Passu è legato all’articolo 26 del decreto rilancio. Il sostegno patrimoniale e fiscale avviene anche attraverso un credito di imposta a favore di investitori, persone fisiche e giuridiche che contribuiscono con aumenti di capitale in piccole e medie imprese. Presso le Agenzie delle entrate possono richiedere uno sconto pari al 20% calcolato su una misura massima di 2.000.000 di euro. Per essere in linea con l’intervento Pari Passu, le quote partecipative devono essere mantenute fino al 31 dicembre 2023. Il Ministro Gualtieri ha inoltre parlato di un premio per le imprese virtuose ma che, purtroppo, hanno subito perdite durante il 2020. Lo Stato ha promesso un aiuto importante, il finanziamento al 50% dell’apporto di capitale.