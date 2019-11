Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: buon compleanno Stella!

Costanza Caracciolo e Christian Vieri hanno festeggiato in questi giorni il primo anno della piccola Stella, la bambina arrivata al momento giusto ha unito ancora di più la coppia. La giovane mamma ha fatto una dedica speciale alla bambina utilizzando i social, una dedica che parte dal cuore e da cui si percepisce quanto l’ex velina sia pazza per la figlia che le fa provare ogni giorno emozioni intense e nuove:

“Un anno fa come oggi sei nata tu, mia piccola Stellina…

Devo ammettere che per la prima volta faccio fatica a mettere delle parole insieme per fare una dedica , sarà che vivo talmente tante emozioni per te e provo talmente tanto amore, che le mie parole non basterebbero per esprimere ciò che provo per te… Allora ti dico grazie, perché da un anno a questa parte hai riempito la mia vita piena d’amore ed emozioni incredibili. Ti amo tanto mia dolce piccola Stella…

Buon primo compleanno amore mio”

Costanza Caracciolo: “Grazie Bobo Vieri per Stella”

Costanza Caracciolo ha voluto anche omaggiare Bobo Vieri ringraziandolo pubblicamente d’aver condiviso con lei l’esperienza da genitore, una dedica d’amore vera e sincera:” Auguri al papà migliore del mondo. Grazie per aver deciso di condividere questa meravigliosa esperienza con me, non sarebbe lo stesso senza di te. Auguri al nostro primo anno da genitori” I due si vogliono bene e sono affiatati e c’è chi sostiene che sia in arrivo un’altra cicogna: il pancino è già stato avvistato.