Costanza Caracciolo: “Vieri? Ci siamo incontrati al momento giusto”

Intervistata dal Corriere della sera Costanza Caracciolo ha fatto un bilancio della sua vita professionale e privata. Ha debuttato giovanissima nel mondo della tv per poi approdare, a fianco di Federica Nargi, sul bancone di Striscia la Notizia. Sin da piccola le dicevano che era carina, anche se spesso la prendevano in giro per le labbra grosse.

Oggi Costanza è mamma di due splendide bambine, Stella e Isabel, che hanno appena due anni di differenza e sono nate dall’unione con Cristian Vieri. Dopo Striscia Costanza è rimasta molto amica di Federica Nargi con cui ha un rapporto quotidiano: “Abbiamo fatto le vacanze a Formentera, i nostri mariti sono amici e le bambine hanno la stessa età. L’altra sera si sono esibite davanti a noi: sembravamo io e lei”.

Influnecer affermata, Costanza ha lavorato anche in radio ma non è del tutto entusiasta della sua vita professionale: “Devo essere sincera? Nessuna. Non sono mai stata valorizzata: gli agenti si occupano molto dei personaggi già forti, quelli piccoli vengono trascurati”. Ha poi aggiunto: “La radio mi piace e oggi sono una influencer. Ma i social danno la libertà di parola a chi non dovrebbe averla”. E’ tuttavia felice del suo matrimonio e del rapporto speciale che ha con Bobo Vieri. L’ex velina è rimasta incinta solo dopo pochi mesi che si frequentavano.

Costanza Caracciolo felice con Bobo Vieri

L’ex velina ha rivelato che l’incontro con Bobo Vieri è avvenuto nel momento giusto della vita d’entrambi. Lui l’è andata a trovare a Roma, hanno fatto una passeggiata e il resto è avvenuto in modo naturale: “Ci siamo incontrati al momento giusto: è venuto a trovarmi a Roma, abbiamo fatto una passeggiata notturna in scooter. Era maggio e a settembre ero incinta”.

Infine la Caracciolo ha affermato che non avrebbe nessun problema se una delle sue figlie volesse fare la velina: “Magari” ha risposto la signora Vieri.