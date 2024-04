Cotoletta di melanzana vegan in friggitrice ad aria

Le cotolette di melanzane in friggitrice ad aria sono un’alternativa leggera e gustosa alle tradizionali cotolette fritte. Sono un contorno o secondo piatto vegan dal sapore croccante all’esterno e morbide all’interno, sono uno dei miei piatti preferiti. Vi assicuro piacerà a grandi e piccini. Prova anche le melanzane ripiene in friggitrice ad aria.

Ingredienti cotoletta vegan per 3 persone

1 melanzana tonda grande circa 8 fette

Farina q.b

Olio q.b

Pane grattugiato o mollica di pane

Sale e pepe

erba cipollina

15 g lievito alimentare vegan

Olio spray

1 aglio facoltativo

Procedimento

Taglia le melanzane a fette di circa 1 cm di spessore.

In una ciotola inserisci olio, sale ed erba cipollina. Disponi la farina in un piatto e il pane grattugiato con il pepe e il lievito alimentare vegan in un altro. ( se adori l’aglio saremo un aglio fresco e aggiungilo alla panatura ).

Passa le fette di melanzane prima nella farina, poi nell’olio e infine nel pane grattugiato, facendo attenzione a coprire bene ogni lato.

Adagia le cotolette di melanzane sulla griglia leggermente oleata e spruzza un po’ di olio spray su ciascuna di esse.

Cottura

Le cotolette non devi assolutamente sovrapporle.

Cuocile per circa 12-15 minuti, girandole a metà cottura per garantire una doratura uniforme su entrambi i lati. Una volta girate dai un ulteriore puff di olio.

Consigli