Cotoletta di pollo in friggitrice ad aria, usa questo trucco

La cotoletta di pollo, con la loro croccantezza irresistibile, sono un classico che piace davvero a tutti. Oggi vi faremo conoscere il metodo perfetto per preparare delle succulente cotolette di pollo utilizzando la friggitrice ad aria. Seguite la ricetta passo passo e scoprite il trucco per ottenere una carne morbidissima.

Ingredienti cotolette di pollo in friggitrice ad aria

4 fettine di petto di pollo

farina 0 q.b.

1 uovo grande

Erbe aromatiche (origano e rosmarino,)

150 g di pangrattato

Olio extravergine di oliva

Sale

Procedimento

Iniziate panando le fette di pollo. Passatele prima nella farina, assicurandovi di coprire bene ogni parte. Successivamente, immergetele nell’uovo sbattuto, assicurandovi che siano completamente rivestite.

Infine, passatele nel pangrattato mescolato con le erbe aromatiche tritate e il sale. Assicuratevi che ogni fetta sia uniformemente ricoperta dalla panatura.

Cottura

Preparate la friggitrice ad aria, assicurandovi che sia ben preriscaldata a 200 gradi. Posizionate le fette di pollo nella friggitrice, evitando sovrapposizioni per garantire una cottura uniforme.

Date un “puff” di olio extravergine di oliva sulle cotolette. Questo passaggio è fondamentale per ottenere una croccantezza perfetta.

Cuocete le cotolette a 200 gradi per circa 15 minuti. A metà cottura, giratele e date un ulteriore “puff” di olio per assicurare una doratura uniforme. Potete servire le cotolette accompagnate da patate alla brace cotte in friggitrice ad aria.

Consigli

Per rendere le cotolette ancora più morbide, immergetele nel latte per almeno 30 minuti prima di panarle. Questo trucco renderà la carne del pollo particolarmente morbida e tenera dopo la cottura.

Al posto del pangrattato potete usare altri tipi di panatura, come il panko, i cornflakes sbriciolati oppure le fette biscottate sbriciolate finemente.