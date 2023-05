Le Cotolette di Pollo ai Carciofi Croccanti in friggitrice ad aria sono un piatto delizioso e creativo che renderà la carne di pollo, normalmente tutt’altro che speciale, una vera leccornia.

In questa ricetta, vi prenderemo per mani e, passo dopo passo, vi aiuteremo a creare delle cotolette croccanti e gustose, perfette da gustare come piatto principale semplice e leggero. Grazie ai carciofi e alla panatura speciale saranno ancora più golose, e vi assicuriamo che piaceranno tanto anche ai vostri bimbi.

Potete prepararle al mattino e lasciarle in frigo prima di friggerle la sera in friggitrice ad aria, oppure potete anche congelarle e usarle al momento. L’importante è utilizzare ingredienti freschi. Se volete provare altro ecco Il trucco delle polpette morbide in friggitrice ad aria.

Ingredienti cotolette di pollo ai carciofi croccanti in friggitrice ad aria

2 carciofi freschi

1 cipollotto

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

1 bicchiere di acqua

1/2 bicchiere di vino bianco

150 g di petto di pollo macinato

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

1 cucchiaio di pangrattato

50 g pangrattato

parmigiano reggiano q.b.

corn flakes sbriciolati

Procedimento

Iniziate pulendo accuratamente i carciofi togliendo le foglie più dure ed eliminando eventuali spine. Tagliateli poi a fettine sottili. In una padella capiente, scaldate un filo di olio d’oliva e aggiungete il cipollotto tritato. Fate soffriggere leggermente. Aggiungete le fettine di carciofi e lasciate cuocere a fuoco basso con il coperchio, mescolando di tanto in tanto.

Sfumate con il vino, poi una volta evaporato l’alcool, aggiungete l’acqua e continuate a cuocere fino a quando i carciofi saranno teneri. Una volta cotti, mettete metà dei carciofi in un mixer e frullate fino a ottenere una consistenza liscia.

Componente l’impasto

Unite il composto di carciofi frullati al resto dei carciofi nella padella. Aggiungete il petto di pollo macinato, il parmigiano grattugiato e il pangrattato alla miscela di carciofi. Mescolate bene fino a ottenere un impasto omogeneo.

Formate le cotolette di pollo e carciofi

Prendete una porzione di impasto e formate delle cotolette di pollo di dimensioni desiderate. Passatele nella miscela di pangrattato condito con parmigiano e corn flakes sbriciolati, premendo delicatamente per far aderire la panatura.

Cottura

Preriscaldate la vostra friggitrice ad aria a 180 gradi e cuocete le cotolette di pollo ai carciofi per 10/15 minuti. Fate attenzione perché le tempistiche potrebbero leggermente variare in base a marca e numero di resistenze della vostra friggitrice.

Un trucco per dare croccantezza alle cotolette è dare un puff di olio spray gli ultimi 5 minuti di cottura.

Consigli

Un consiglio spassionato che vi diamo è quello di preparare questa ricetta solamente durante il periodo dei carciofi. Evitate di utilizzare carciofi in scatola, poiché potrebbero compromettere il risultato finale.

Potete altresì personalizzare la ricetta, aggiungendo spezie o erbe aromatiche al composto di carciofi e pollo. Provate ad aggiungere prezzemolo fresco tritato, peperoncino in polvere o aglio per dare un tocco di sapore extra.

Ringraziamo per questa ricetta Barbara Sodano che l’ha portata sul nostro gruppo Facebook permettendoci di proporre una preparazione testata al 100%.

