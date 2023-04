Il trucco delle polpette morbide in friggitrice ad aria: te lo sveliamo noi

Polpette morbide, gustose e saporite? Il trucco è semplice e fa parte della tradizione culinaria made in Italy. Ogni regione, da nord a sud passando per il centro, ha la ricetta delle sue polpette: al sugo, bianche o anche con diversi condimenti la preparazione del piatto può essere diversa, cosa che invece unisce tutto lo stivale è la loro preparazione.

Tendenzialmente le polpette vengono preparate nello stesso modo, ma c’è un trucco che non sanno tutti che le rende morbide e golose: sapete qual è? Ecco ve lo sveliamo e vi renderete conto quanto è semplice seguirlo. Per avere polpette buonissime e morbidissime è importante aggiungere nell’impasto della carne il pane raffermo bagnato nel latte. Un piccolo suggerimento che rende perfetta la ricetta d’ogni polpetta! Di seguito gli ingredienti necessari e la modalità di preparazione delle polpette!

- Advertisement -

La nostra ricetta non prevede uova.

Ingredienti polpette morbide e golose in friggitrice ad aria

500 g di carne macinata di vitello

Sale e pepe q.b

2 panini piccoli bagnati nel latte e strizzati

Prezzemolo q.b

2 cucchiai di grana grattugiato

Procedimento

Amalgamate la carne con il pane bagnato nel latte, strizzatelo e sbriciolatelo nell’impasto. A questo punto aggiungete il sale, pepe, prezzemolo tritato e 2 cucchiai di grana grattugiato.

- Advertisement -

Formate le polpette e adagiatele nel cestello della friggitrice ad aria. Date un puff di olio solo sul cestello prima di inserire le polpette: è un trucco per non farle attaccare.

Cottura

Cuocete le polpette a 195 gradi per 15/20 minuti, scuotendo almeno 3 volte il cassetto. Servitele subito calde e fumanti. Potete anche friggerle in padella con olio, ma noi vi consigliamo la cottura in friggitrice ad aria, perchè sarà molto più leggera.

Come accompagnare le polpette di carne morbidissime

Potete accompagnare le polpette con un gustoso purè di fave fatto in casa, oppure con un’insalata mista con ananas e frutta secca.

Abbinate delle salse come la maionese, la salsa allo yogurt oppure la salsa all’aglio.

La nostra versione delle polpette al pomodoro

Realizzate per prima cosa un sugo di pomodoro ristretto, usate 1 pelato pomodori San Marzano, quando sarà cotto aggiungete il basilico ed il sale, la cottura va fatta sui fornelli ma se volete provare a realizzare il sugo in friggitrice ad aria provate la nostra ricetta.

Preparate una teglia adatta alla vostra friggitrice, inserite una base di sugo di pomodoro, posizionate sopra le polpette fritte precedentemente in friggitrice ad aria e aggiungete altro sugo per ricoprire. Passate ancora nella friggitrice ad aria a 165 gradi per altri 5 minuti.

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM