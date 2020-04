Covid-19: iDOCTORS.IT offre videoconsulti gratuiti ai pazienti, durante l’emergenza coronavirus

iDoctors.it è la rete medica online che opera da oltre 12 anni sul territorio nazionale, ha deciso di stare vicino ai pazienti offrendo VideoConsulti gratuiti a chi ne facesse richiesta in questo difficile periodo da Covid-19.

Videoconsulti medici gratuiti, di ogni specialità e accessibili comodamente dal proprio pc o smartphone: è questa l’opportunità che da lunedì 6 a sabato 18 aprile ha deciso di offrire il sito iDoctors.it, piattaforma che riunisce quasi diecimila medici di oltre cinquanta specialità e attualmente primo sito in Italia per visitatori e numero di prenotazioni.

La piattaforma permette al paziente di poter ricevere oltre ad informazioni sulle patologie e come individuare un iter terapeutico, anche approfondimenti su visite specialistiche, esami e referti, ora essenziali poiché le visite tradizionali non sono tutte fruibili.



Come accedervi

collegarsi alla pagina https://www.idoctors.it/iorestoacasa,

scegliere il professionista fra quelli disponibili,

prenotare un videoconsulto

attendere una mail con il link da cliccare per parlare direttamente con lo specialista scelto all’orario concordato

Come funziona iDoctors

Per collegarsi basta una connessione stabile (meglio la wifi di casa) e uno smartphone o un pc con telecamera e microfono.

Nessun software o app per smartphone da scaricare.

Il videoconsulto può essere utile per una seconda opinione dopo una visita specialistica, per l’esame di un referto, costituendo in molti casi, mai come ora, l’unica alternativa possibile. Durante il videoconsulto è possibile condividere referti o altri documenti in formato digitale (può bastare anche una fotografia se sufficientemente chiara).

Hanno aderito all’iniziativa oltre 130 medici specialisti, mettendosi gratuitamente al servizio di chi ne ha bisogno il proprio tempo e la propria esperienza.

Noi del team di idoctors.it speriamo che questa occasione possa portare sollievo a tante persone costrette ad affrontare difficoltà che vanno oltre quella comune relativa all’emergenza sanitaria mondiale.

Paola Conti fondatrice insieme a Pierluigi De Vittorio di iDoctors.it hanno dichiarato: “In questo periodo drammatico, abbiamo voluto mettere a disposizione questo servizio gratuitamente, proponendo ai nostri medici associati l’iniziativa, che certamente senza di loro non sarebbe stato possibile realizzare. La risposta è stata sorprendente, medici di ogni specializzazione che desiderano mettere al servizio di chi ne ha bisogno il proprio tempo e la propria esperienza in modo totalmente solidaristico. E i numeri continuano a crescere.”

iDoctors.it, ricordiamo che è il primo portale italiano ad offrire un servizio di prenotazione online di visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, nei giorni e negli orari scelti dall’utente.