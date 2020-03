Covid-19: Un test valido che dà la diagnosi in 20 minuti

Il Covid-19 ci ha fatto letteralmente comprendere che le nostre tecnologie non sono sempre adeguate alle (improvvise) emergenze. Gli strumenti a disposizione degli esperti infatti sono piuttosto lenti nel rilevare e selezionare la malattia infettiva.

Attualmente Iceni Diagnostics è al lavoro per un nuovo approccio volto ad identificare molto piu rapidamente il virus. L’approccio è completamente diverso rispetto quello attuale perché non si vuole individuare il virus tramite il suo codice genetico. Questa modalità (fino ad oggi usata) è lenta, percui occorre considerare la dipendenza del virus dalle catene di zuccheri (costanti). Il codice genetico del virus infatti è cangiante mentre le catene di zucchero sono immutabili.

Maggiori dettagli sullo studio

Secondo i primi calcoli, il prototipo esistente potrebbe rilevare il virus in soli 20 minuti. Il prototipo in questione viene utilizzato per individuare l’influenza e per questo virus innocuo occorrono circa 20 minuti. È possibile apportare delle modifiche a questa tecnologia e adoperarla per individuare il Coronavirus.

Il professore Rob Field, co-fondatore di Iceni Diagnostic spiega che il prototipo si basa su un recettore di glicano artificiale per catturare i virus. Normalmente i virus attaccano il nostro corpo tramite le cellule del tratto respiratorio (ricoperte da uno strato di catene di zucchero). I virus usano i glicani per potenziare l’iniezione.

Con questa tecnologia insomma si individuano le catene di zuccheri e indirettamente anche i virus. Il tutto con una velocità sicuramente superiore rispetto alla tecnologia fino ad ora utilizzata. La lotta contro il Covid-19 è basata sul tempo. Ogni secondo di ricerca guadagnato aumenta le possibilità di salvare vite umane.

Tutti parlano della necessità di un vaccino per neutralizzare il virus ma non tutti sanno che per poterne creare uno utilizzabile occorrono mesi. In questa situazione di stallo occorre individuare quanti più infetti possibili per isolarli e curarli evitando così la diffusione.

