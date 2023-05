Covid: in Giappone è come un’influenza stagionale

In Giappone il Covid-19 diventa come un’influenza stagionale, con il governo del Paese asiatico che lascia cadere le misure sanitarie eccezionali in vigore da 3 anni.

Covid: in Giappone è una malattia comune e a basso rischio

Il Giappone lascia cadere le misure sanitari eccezionali in vigore da tre anni per l’emergenza Covid. Tra queste c’erano restrizioni alle frontiere e la quarantena per i contagiati e i loro contatti stretti. Il virus è ora classificato come una semplice influenza stagionale. Il governo giapponese aveva già revocato le mascherine lo scorso 13 marzo. Molti giapponesi continuano ad usarle, all’aperto come chiuso, ma di fatto l’obbligo non esiste e in Giappone non è mai esistito. Il Governo non lo ha mai imposto ai propri cittadini, e con la fine della pandemia dichiarata dall’OMS, il Paese rimuove anche gli ultimi ostacoli sociali.

Cosa cambia con la nuova classificazione

La nuova classificazione del Covid in Giappone comporta che i contagiati dovranno pagarsi una grossa fetta delle spese mediche. Il Governo ha deciso di riaprire le frontiere anche a coloro che non presentino un regolare certificato vaccinale con almeno tre dosi. Una condizione alla quale molti governi stanno adeguandosi, ora che la pandemia è alle spalle.