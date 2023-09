Covid in Italia, rialzo del 28% questa settimana. Novità su tamponi e nuovo vaccino

Second gli ultimi monitoraggi ISS, nelle ultime settimane si sono registrati degli aumenti di contagi Covid. Impatto limitato sugli ospedali, il sistema sanitario si prepara ad affrontare il rientro nelle scuole, l’arrivo del cambio stagione e, intanto, una nuova circolare dedicata ai tamponi Covid in pronto soccorso.

Covid, i numeri

Nell’ultima settimana di agosto, ISS e ministero della salute hanno registrato più di 14.000 nuovi casi di contagio Covid 19. Nella settimana precedente, i contagi erano sotto i 12.000 casi. L’aumento è stato del 28%.

Nonostante lo stacco di numeri tra una settimana e l’altra, l’incidenza di nuovi casi Covid viene definita bassa e senza impatto pericoloso sugli ospedali, tanto che si parla di lieve diminuzione delle terapie intensive. L’ISS precisa, che nell’ultima settimana, dal 21 al 27 agosto, ci sono stati 23 casi per 100.000 abitanti, l’incidenza più elevata si è registrata in Sardegna.

Preoccupano soprattutto le reinfezioni, in aumento del 36%, questo porta a monitorare di più le varianti. I ricercatori rivelano che la variante Pirola non è ancora arrivata in Italia, mentre cresce Eris, codice XBB.1.9.2 oppure Eg.5 e il sottolignaggio Eg.5.1

Ultima circolare dedicata ai tamponi

Secondo quanto riporta Fanpage, presto arriveranno con una nuova circolare, novità che riguardano i tamponi ai pazienti in Pronto Soccorso. Verranno effettuati soltanto se si evidenziano sintomi sospetti, cambia quindi il monitoraggio epidemiologico in base agli ultimi dati. Questa modifica è frutto del gruppo di lavoro coordinato dalla direzione Prevenzione del ministero della Salute, guidata da Francesco Vaia.

Si avvia con il gruppo di lavoro appena citato quella che viene definita sorveglianza sindromica integrata, prevede: raccolta dati, analisi, interpretazione sistematica di sintomi e segni nelle prime fasi della malattia. Questo anche per raccogliere informazioni sulle varianti Covid in circolazioni e i virus respiratori più diffusi. Cambiamenti importanti, dovuti anche all’arrivo del primo vaccino mRna contro la variante XBB.1.4.