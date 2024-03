Covid: NO al Green Pass Globale proposto dall’OMS

Innanzitutto, cos’è il green pass globale?

Consiste in un libretto sanitario digitale utilizzabile in tutto il mondo. Questa proposta dell’OMS (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) consentirebbe di munire tutti i cittadini con questo documento riportante i propri dati, personali e sanitari, e al contempo permetterebbe la condivisione di tali dati tra gli enti preposti dei vari Paesi.

E tutto ciò sarebbe concretizzabile grazie al lavoro in sinergia di OMS e Unione Europea. I vari stati membri sono liberi di aderire o meno su base volontaria.

- Advertisement -

Per quanto riguarda l’Italia, il governo Meloni aveva dapprima aderito a questa iniziativa approvando un decreto legge e stanziando anche i relativi fondi necessari per poter rafforzare la nostra struttura digitale in tal senso.

Era il 26 febbraio di quest’anno. Successivamente, in data 5 marzo il Ministro della Sanità, Orazio Schillaci, ha dichiarato che il nostro Paese non aderirà al green pass globale.

- Advertisement -

Una brusca e inaspettata virata rispetto al percorso iniziato in febbraio dalla Premier. Ora non ci rimane che stare a vedere se il governo Meloni compirà effettivamente questo dietro front.