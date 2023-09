Il cream caramel, conosciuto anche come flan o creme caramel, è un dessert classico amato in tutto il mondo per la sua consistenza vellutata e il dolce sapore del caramello. In questa ricetta, vi insegneremo come prepare un delizioso cream caramel utilizzando la friggitrice ad aria, un metodo innovativo e più leggero. Con pochi ingredienti e un facile procedimento, potrai gustare questo dessert cremoso e appagante in poco tempo. Prova anche I tortini di ricotta e pistacchio in friggitrice ad aria

Ingredienti cream caramel in friggitrice ad aria per 6

3 uova

500 g di latte

100 g di zucchero

Vaniglia

Per il caramello:

Zucchero – 100 g

Acqua – 40 ml

Procedimento

Inizia sbattendo le uova con lo zucchero con una frusta a filo in una ciotola. Aggiungi il latte tiepido e un tocco di vaniglia. Mescola accuratamente fino a ottenere un composto omogeneo.

Prepara il caramello sciogliendo 100 g di zucchero in un pentolino con 40 ml di acqua a fuoco medio fino a ottenere un colore dorato. Versa il caramello sul fondo delle ciotole da dessert, creando uno strato sottile e uniforme, lascialo un minuto a riposare.

A questo punto versa il composto preparato sullo strato di caramello distribuendolo equamente.

Cottura

Posiziona le ciotole di cream caramel nel cestello della friggitrice ad aria e cuoci a 160°C per 18 minuti. I minuti potrebbero variare a seconda del modello di friggitrice ad aria che utilizzi.

Una volta completata la cottura, lascia raffreddare leggermente prima di servire. Rovescia delicatamente le ciotole su piatti individuali per ottenere il cream caramel con il suo strato di caramello dorato.

Consigli

Per un tocco extra di sapore, puoi arricchire la crema con l’aggiunta di scorza d’arancia grattugiata o cannella durante la preparazione del composto.

Assicurati di monitorare attentamente il caramello durante la sua preparazione per evitare che bruci, ottenendo così un gusto equilibrato e una colorazione perfetta.