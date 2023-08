State rientrando dalle vacanze e volete salutare al meglio i vostri luoghi di permanenza oppure i colleghi, i parenti o gli amici che rincontrerete al rientro? Eccovi una deliziosa crostata con fichi caramellati.

Con i suoi colori caldi e i sapori autunnali, questa prelibatezza è un inno alla dolcezza naturale dei fichi maturi. Un guscio di pasta friabile avvolge con grazia la morbidezza e la dolcezza dei fichi freschi, creando un connubio di gusto. Ora non resta che provarla subito, e se adorate le crostate ecco una ricetta supercollaudata della crostata alla nutella tutti i trucchi.

- Advertisement -

Ingredienti crostata di fichi caramellati

Pasta frolla

200 g di farina

80 g di burro

110 g di zucchero

1 uovo

1 tuorlo

sale

Confettura crostata

- Advertisement -

fichi neri o verdi 800 g

succo di mezzo limone

scorza di limone non trattato

zucchero 50 g

Copertura di fichi caramellati

700 g di fichi neri o verdi

10 g di burro

50 g di zucchero

Preparazione pasta frolla

Far ammorbidire il burro a temperatura ambiente, mescolate farina e zucchero e disponeteli a fontana. Al centro della fontana mettete burro a pezzetti, uovo intero, tuorlo e un pizzico di sale.

Lavorate gli ingredienti con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo, avvolgete la pasta nella pellicola trasparente e lasciatela riposare in frigorifero almeno per un’ora.

Preparazione dei fichi caramellati

La confettura per la crostata fichi

sbucciate i fichi e tagliateli a pezzetti;

mettete in una casseruola insieme a zucchero e scorza e succo di limone;

mescolate il tutto e cuocete a fuoco moderato mescolando di tanto in tanto, attendete che si formi una bella marmellata densa, ci vorranno circa 45 minuti.

Si consiglia questa preparazione prima della pasta frolla, in più se volete potete utilizzare un mixer a immersione per realizzare una purea di fichi ancora più fine e liquida.

Preparazione della frolla nello stampo

Prendete la vostra frolla, stendetela su una spianatoia leggermente infarinata;

utilizzate un mattarello per creare un cerchio con spessore 4 millimetri;

sollevate la frolla stesa e ponetela in una tortiera da 24 centimetri;

fate aderire la frolla allo stampo e con un coltellino ritagliate la parte di bordi in eccesso; bucherellate il fondo della crostata con i rebbi di una forchetta;

Adagiate un disco di carta forno sulla crostata e versateci dentro dei ceci secchi, serviranno a non far gonfiare la pasta durante la cottura.

La cottura della frolla deve avvenire in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti, in forno ventilato a 160 gradi per 15 minuti. Togliete i ceci secchi e procedete con la cottura per altri 6 minuti, è la fase di doratura della frolla.

Riempimento della crostata

La frolla bisognerà lasciarla raffreddare per qualche minuto, assicuratevi che anche la composta di fichi sia fredda. Versate la composta di fichi nella frolla ben stesa e cotta, livellate la superficie. Prepariamo la superficie decorativa a base di burro e fichi.

Preparazione fichi per la decorazione